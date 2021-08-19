300 ألف مقعد جديد متاح للسفر بين الإمارات والهند خلال أغسطس

أظهرت بيانات متخصصة تعافي رحلات الطيران الدولية بين دولتي الإمارات والهند خلال أغسطس/آب، مع تسجيل زيادة قوية في عدد المقاعد المجدولة على متن الرحلات بين البلدين.

وعززت شركات الطيران عملياتها بنحو 300 ألف مقعد إضافي على متن الرحلات المجدولة بين الإمارات والهند خلال شهر أغسطس/آب 2021 مقارنة مع شهر يوليو/تموز الماضي، وذلك وفقاً لبيانات "أو إيه جي" المتخصصة في رحلات الطيران.

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وأظهرت البيانات أن مسار الرحلات بين الإمارات والهند قد سجل نمواً بنسبة 41.1% في السعة المقعدية المجدولة خلال أغسطس 2021 ليصل إلى أكثر من مليون مقعد شهرياً، وفقا ما نقلته صحيفة الخليج الإماراتية.

ويتزامن هذا الأمر مع قيام شركات الطيران بتعزيز خدماتها من إلى الوجهات الهندية بعد الإعلان عن استئناف نقل الركاب القادمين والعابرين (الترانزيت)، اعتباراً من 5 أغسطس/آب الجاري من الدول التي تم إيقاف نقل الركاب منها مسبقاً، وفقاً لبروتوكولات محددة.

وتعكس السعة المقعدية المجدولة حجم الطلب على السفر الجوي بين المدن، والذي تراجع بنسبة كبيرة في الأشهر الماضية، ليعود إلى الارتفاع مرة أخرى، بعد الإعلان عن الاستثناءات.

وأظهرت بيانات "كابا" أن شركة الطيران الهندية "إير إنديا إكسبرس" سوف تستأنف خدماتها من مانغلور إلى كل من أبوظبي ودبي خلال 19 و20 أغسطس على التوالي. كما تستأنف شركة "آندياجو" رحلاتها من مانغلور إلى دبي في أكتوبر.

واستأنفت "إير إنديا" رحلاتها من كوشين إلى دبي خلال أغسطس الجاري، وعززت الشركة رحلاتها من مومباي إلى دبي.

وبحسب البيانات، تعتزم الشركة استئناف رحلاتها من ثيروفانانثابورام الهندية إلى دبي خلال الشهر الجاري.