كيف يهدد التغيّر المناخي قطاع السياحة؟

تشكل أزمة المناخ المتطورة تهديدًا خطيرًا لقطاع السياحة، مما يؤثر بشكل كبير على بلد كاليونان، فكيف سيكون رد فعل السياح إذا تحول صيف البحر الأبيض المتوسط ​​المبهج إلى كوارث مناخية مع موجات حر وجفاف لا يمكن التنبؤ بها، وموارد مائية غير موثوقة، واختفاء الشواطئ وتآكل السواحل والمعالم الأثرية؟

من ناحية أخرى، كيف نتوقع استيعاب السياحة الجماعية دون المزيد من استنزاف الموارد الطبيعية؟

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قالت ماريا كاناكيدو، أستاذة الكيمياء البيئية في جامعة كريت، لموقع Ekathimerini News اليوناني: "في السنوات الأخيرة، ظهر تغير المناخ بوضوح في الظواهر الجوية المتطرفة - الأعاصير وحرائق الغابات والفيضانات والعواصف - التي يستحيل التغاضي عنها. لقد حان الوقت لأن نعترف بالتهديد الذي يمثله تغير المناخ الذي لا رجعة فيه. وبوتيرتنا الحالية، سيكون أبرد يوم في زمن 100 عام هو الأكثر حرارة اليوم".

وأضافت: "لقد تحققت عواقب تغير المناخ بعدة طرق تؤثر سلبًا على السياحة، وبالتالي على الناتج المحلي الإجمالي لليونان، وستستمر في ذلك. تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى خلق ظروف غير مواتية للزوار، مما يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة، حتى في الليل. وتتطلب الحرارة العالية أيضًا استهلاكًا أعلى للطاقة للتبريد وتكييف الهواء، مما يساهم في زيادة التكاليف والتلوث البيئي الناتج عن إنتاج الطاقة. ويؤدي الجفاف إلى انخفاض منسوب المياه الجوفية".

سيكون لأزمة المناخ عواقب وخيمة على جميع النظم البيئية. لقد تضرر المناخ لدرجة أنه لم يعد قادرًا على تنظيم نفسه، ونلاحظ ذلك في أشكال مثل انخفاض غلات المحاصيل وزيادة أعداد بعض الحشرات التي يمكن أن تنشر أمراضًا نادرة سابقًا يمكن أن تضر الأشجار والبشر.

وعلى الرغم من تعدد الاتجاهات المقلقة، إلا أن أحد الجوانب الإيجابية هو تمديد فترة الموسم السياحي، حيث تجعل درجات الحرارة المرتفعة من الممكن البقاء في المناطق الساحلية في عمق الخريف وفي وقت مبكر من الربيع. ومع ذلك، لا يمكن اعتبار هذا مكسبًا مباشرًا. أولاً، إذا أصبح جزء من موسم الصيف حارًا بشكل لا يطاق، فيجب تعويض هذه الخسائر. أيضًا، مع ارتفاع درجات الحرارة في بلدان الشمال، من المحتمل أن نرى هجرة السياح بعيدًا عن البحر الأبيض المتوسط ​​الأكثر سخونة.

تأثير كبير

من جهته، قال مانوليس بليونيس، مدير ورئيس مجلس إدارة المرصد الوطني لأثينا، ومنسق الشبكة الوطنية لتغير المناخ CLIMPACT، إن "السياحة قطاع سيتأثر بشكل كبير بتغير المناخ. تحتاج دول مثل اليونان، التي تعتمد بشدة على هذا القطاع في جزء كبير من ناتجها المحلي الإجمالي، إلى دراسة التأثيرات المتوقعة في كل منطقة ووضع سياسات لتكييف هذا القطاع مع التغييرات الوشيكة"، وفق ما نقله الموقع.

السياحة نشاط ذو بصمة كربونية كبيرة وتأثيرات بيئية واسعة. إن الإنتاج الهائل للنفايات، والاستهلاك المرتفع للطاقة - الذي يساهم في تغير المناخ - والاستهلاك غير المستدام للمياه، فضلاً عن الموارد الأخرى غير المتجددة، تتطلب إعادة التفكير، بحسب ما قالته أستاذة الكيمياء البيئية في جامعة كريت.

تتخذ العديد من الشركات السياحية الكبرى تدابير مثل إدارة الأغذية ومياه الصرف الصحي، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة، ومحاولة زيادة الوعي بين العملاء.

وأضافت كاناكيدو: "اتجاهات السياحة والسلوكيات السياحية آخذة في التغير، حيث تتطور أشكال السياحة الجديدة الأكثر ملاءمة للبيئة والموجهة نحو الطبيعة، مثل السياحة البيئية والسياحة الزراعية. وتتوسع النسبة المئوية للزائرين الذين لا يقيمون في مجمعات فندقية كبيرة، وهو اتجاه حفزه الوباء، حيث تضاعف عدد إيجارات Airbnb في جزيرة كريت السياحية".