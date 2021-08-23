إيرادات المنشآت الفندقية بالإمارات ترتفع إلى 3 مليارات دولار بالنصف الأول

بلغت إيرادات المنشآت الفندقية ونسب الإشغال في الإمارات 11.3 مليار درهم (3 مليارات دولار) وبنسبة إشغال تصل إلى 62% للنصف الأول من عام 2021 مقارنة بنحو 8.6 مليار درهم و53.6% للفترة ذاتها في 2020، ليصل بذلك معدل نمو الإيرادات إلى 31.4%، وفقا لبيانات مجلس الإمارات للسياحة.

ووصل عدد نزلاء المنشآت الفندقية خلال النصف الأول من عام 2021 إلى 8.3 مليون نزيل على مستوى الدولة بنسبة زيادة تصل إلى 15% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

مادة اعلانية

ووصل عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الدولة من السياحة الداخلية خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 2.3 مليون نزيل فندقي، مقابل 1.3 مليون نزيل فندقي خلال الفترة ذاتها من عام 2020، وبنسبة نمو مرتفعة وصلت إلى 77%.

ومن المتوقع أن تشهد الإمارات ارتفاعا كبيرا في إشغالات الفنادق الفترة المقبلة مع استقبال دبي معرض اكسبو في أكتوبر المقبل.

ووصل عدد الغرف الفندقية في دبي حتى مايو 2021 إلى نحو 128545 غرفة، بحسب إحصائية دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، حيث تضم الإمارات نحو 715 منشأة فندقية منها 134 منشأة من فئة الخمس نجوم، و165 منشأة من فئة الأربعة نجوم، و229 منشأة من الفئات من 1 إلى 3 نجوم، في حين يبلغ عدد منشآت الشقق الفندقية 187 منشأة.

وأظهرت إحصائيات أن دبي استقبلت نحو 2.06 مليون سائح دولي في الفترة ما بين يناير - مايو 2021، فيما بلغ عدد مرات المبيت في غرف المنشآت الفندقية خلال الفترة نفسها 11.77 مليوناً، وفقا لجريدة البيان.