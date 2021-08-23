.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

إيرادات المنشآت الفندقية بالإمارات ترتفع إلى 3 مليارات دولار بالنصف الأول

  • الخط
فنادق دبي
فنادق إمارة دبي
سياحة

إيرادات المنشآت الفندقية بالإمارات ترتفع إلى 3 مليارات دولار بالنصف الأول

وصل عدد النزلاء إلى 8.3 مليون نزيل

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بلغت إيرادات المنشآت الفندقية ونسب الإشغال في الإمارات 11.3 مليار درهم (3 مليارات دولار) وبنسبة إشغال تصل إلى 62% للنصف الأول من عام 2021 مقارنة بنحو 8.6 مليار درهم و53.6% للفترة ذاتها في 2020، ليصل بذلك معدل نمو الإيرادات إلى 31.4%، وفقا لبيانات مجلس الإمارات للسياحة.

ووصل عدد نزلاء المنشآت الفندقية خلال النصف الأول من عام 2021 إلى 8.3 مليون نزيل على مستوى الدولة بنسبة زيادة تصل إلى 15% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

ووصل عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الدولة من السياحة الداخلية خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 2.3 مليون نزيل فندقي، مقابل 1.3 مليون نزيل فندقي خلال الفترة ذاتها من عام 2020، وبنسبة نمو مرتفعة وصلت إلى 77%.

بيتكوين تخترق 50 ألف دولار لأول مرة منذ منتصف مايو أسواق المال بيتكوين بيتكوين تخترق 50 ألف دولار لأول مرة منذ منتصف مايو

ومن المتوقع أن تشهد الإمارات ارتفاعا كبيرا في إشغالات الفنادق الفترة المقبلة مع استقبال دبي معرض اكسبو في أكتوبر المقبل.

ووصل عدد الغرف الفندقية في دبي حتى مايو 2021 إلى نحو 128545 غرفة، بحسب إحصائية دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، حيث تضم الإمارات نحو 715 منشأة فندقية منها 134 منشأة من فئة الخمس نجوم، و165 منشأة من فئة الأربعة نجوم، و229 منشأة من الفئات من 1 إلى 3 نجوم، في حين يبلغ عدد منشآت الشقق الفندقية 187 منشأة.

وأظهرت إحصائيات أن دبي استقبلت نحو 2.06 مليون سائح دولي في الفترة ما بين يناير - مايو 2021، فيما بلغ عدد مرات المبيت في غرف المنشآت الفندقية خلال الفترة نفسها 11.77 مليوناً، وفقا لجريدة البيان.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فيديو مذهل.. هكذا يغزو فيروس كورونا خلايا الدماغ فيديو مذهل.. هكذا يغزو فيروس كورونا خلايا الدماغ
"آيفون 14".. هذه أهم التسريبات والتوقعات
الأكثر قراءة
انتشار زواج انتشار زواج "البارت تايم" بمصر.. والإفتاء تحذر: محرم وباطل!
مصر.. تفاصيل فرض رسوم على انتظار السيارات أسفل العقارات مصر.. تفاصيل فرض رسوم على انتظار السيارات أسفل العقارات
جيمس بوند يحرم أبناءه من ثروة بملايين الدولارات.. هذا ما حدث! جيمس بوند يحرم أبناءه من ثروة بملايين الدولارات.. هذا ما حدث!
تحذير لمستخدمي تحذير لمستخدمي "واتساب": احذفوا هذه الرسائل ولا تفتحوها أبداً
بعد إنقاذه لطفلين مشردين بالإسكندرية.. سعد الصغير يعلق بعد إنقاذه لطفلين مشردين بالإسكندرية.. سعد الصغير يعلق
اختراق كاميرات المراقبة في سجن إيفين.. ورسالة إلى إبراهيم رئيسي اختراق كاميرات المراقبة في سجن إيفين.. ورسالة إلى إبراهيم رئيسي
قبل أن تذهب
عدم اكتمال انتخابات مجلس الشيوخ يثير المخاوف في الصومال
عدم اكتمال انتخابات مجلس الشيوخ يثير المخاوف في الصومال
اكتشف المزيد