خبير سفر يكشف سراً يجعلك تحصل على تذكرة طيران رخيصة

كشف خبير اسكتلندي متخصص في عالم السياحة والسفر عن سر يستطيعُ بفضله الشخص أن يشتري تذاكر طيران رخيصة أو على الأقل بأسعار أقل من التي يحصل عليها عند البحث بشكل تقليدي على الإنترنت.

وقال سكوت كيز، وهو مؤسس موقع إلكتروني متخصص في البحث عن تذاكر الطيران وحجزها، إن "هناك نصيحة واحدة لتوفير المال يجب على جميع المسافرين استخدامها عند البحث عن الرحلات الجوية، وهي أن عليك عند البحث عن تذكرة لمجموعة من الأشخاص أن تقارن السعر بما لو كان الحجز لمقعد واحد فقط أو اثنين".

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ويشرح كيز هذه النصيحة في حديث خاص لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية، حيث يقول: "عادة ما تبيع شركات الطيران تذاكرها على شكل شرائح، وهذا يعني أن الرحلة قد تحتوي على 10 تذاكر متاحة مقابل 99 دولاراً مثلاً، و15 تذكرة متاحة مقابل 129 دولاراً، و30 أخرى متاحة مقابل 149 دولاراً، وهكذا. وعندما يتم الانتهاء من بيع شريحة أرخص يتم عرض تذاكر أغلى بكثير على العملاء الذين يبحثون عن الرحلة الجوية".

ويضيف كيز: "هذا يعني أنه إذا كانت أسرة مكونة من أربعة أفراد تبحث عن رحلة، فإن نظام التذاكر في شركة الطيران لن يعرض لهم سوى التذاكر في الشريحة التي لا يزال فيها متسع لأربعة مقاعد"، فيما ربما يكون لا يزال ثمة إمكانية لشراء تذكرتين بسعر أقل.

ويقول كيز: "إذا لم يتبق سوى مقعدين في الشريحة الأرخص، وتحتاج إلى ثلاث تذاكر، فسيصطحبك إلى المجموعة التالية مباشرة، وعلى حد علمي فإن جميع شركات الطيران تقريباً تتبنى نفس هذا النظام لبيع التذاكر".

وبحسب تقرير شبكة "سي أن بي سي" الأميركية الذي اطلعت عليه "العربية نت" فإن "هناك عددا من الاستراتيجيات التي يقسمها الناس عند شراء تذاكر الطائرة، من شراء التذاكر قبل أشهر إلى البحث عن الرحلات فقط في أيام معينة من الأسبوع، في حين أن هذه النصيحة التي يقدمها خبير السفر سكوت كيز هي الأهم على الإطلاق".

وفي رحلته الأخيرة من بورتلاند بولاية أوريغون إلى نيويورك يقول كيز إنه كان يبحث عن تذكرة سفر لثلاثة أشخاص، وعندما نظر إلى سعر ثلاثة مقاعد، عُرض عليه ثلاث تذاكر مقابل 178 دولاراً لكل منها، ولكن عندما غير بحثه إلى شخصين فقط انخفضت تكلفة التذكرة إلى 117 دولاراً لكل منهما.

ويُفسر كيز ذلك بأنه يعود إلى أن نظام البيع كانت لديه تذكرتان متبقيتان في الشريحة ذات السعر 117 دولاراً، وقام تلقائياً بنقله إلى المجموعة الأكثر تكلفة عندما بحث عن الثلاثة معاً. ويشير كيز إلى أن الأمر انتهى به الى شراء تذكرتين بسعر 117 دولاراً، وواحدة بسعر 178 دولاراً.

ويقول: "انتهى بي الأمر إلى توفير 120 دولاراً عن طريق حجز قائمة انتقائية بدلاً من حجزها كمجموعة كاملة"، وأضاف: "لن ينجح الأمر في كل مرة، ولكن مهم أن تتحقق دائماً مما إذا كان حجز عدد أقل من التذاكر سيكون أرخص في وقت واحد، وهذه وسيلة بسيطة في كثير من الأحيان لتوفير المال".