طيران الإمارات توقع رابع اتفاقية شراكة في جنوب إفريقيا

وقعت طيران الإمارات وخطوط "سيم إير Semair" الجنوب أفريقية اتفاقية إنترلاين، وذلك في خطوة لدعم تكثيف العمليات بعد تعزيز خدمات طيران الإمارات إلى جنوب إفريقيا.

وحسب بيان نشره المكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم الاثنين، سوف توفر الاتفاقية الجديدة ست وجهات أخرى لعملاء طيران الإمارات من خلال بوابتي الناقلة في تلك الدولة جوهانسبرغ وكيب تاون. وتغطي الاتفاقية أيضاً وجهتين سياحيتين تخدمهما "سيم إير" حصرياً.

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وتعد هذه الاتفاقية أول شراكة بين الناقلتين، ورابع شراكة لطيران الإمارات في جنوب إفريقيا.

وأفاد البيان بأن الترتيبات بين طيران الإمارات و"سيم إير" تشمل السفر بتذكرة واحدة مع الحجز ونقل الأمتعة من جوهانسبرغ وكيب تاون إلى بلومفونتين وكيمبرلي ومارغيت ودربان وهودسبروت وبليتينبيرغ باي وجورج وسيشن.

وكانت طيران الإمارات قد عززت منذ مطلع أغسطس الجاري عملياتها من وإلى جنوب أفريقيا، وتشغل حالياً 14 رحلة أسبوعياً عبر بواباتها الثلاث في تلك الدولة: جوهانسبرغ وكيب تاون ودربان. وتواصل الناقلة إعادة بناء شبكتها العالمية بأمان واستدامة، وربط العملاء مع دبي وعبرها إلى أكثر من 120 وجهة.

وتعمل طيران الإمارات على توسيع تواجدها في جنوب وجنوب إفريقيا، وذلك من خلال تعزيز اتفاقيات الإنترلاين والمشاركة بالرمز مع الخطوط الجوية لجنوب أفريقيا و"إيرلينك" و"سيم إير" و"فلاي سيف إير"، ما يوفر مزيداً من المزايا والخيارات لعملائها ويدعم جهود تعافي صناعة الطيران العالمية.