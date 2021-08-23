مصر.. تأشيرة السياحة الإلكترونية متاحة لـ 74 دولة

أعلنت مصر إضافة خدمة التأشيرة السياحية الإلكترونية لـ 28 دولة جديدة ليصبح العدد الإجمالي 74 دولة يمكن لمواطنيها استخراج التأشيرات إلكترونيا، بجانب إطلاق تطبيق إلكتروني لقياس مستوى رضا السائحين بالمطارات المصرية.

جاء ذلك لدى اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة والآثار، الذي تضمن توجيهات باستحداث برنامج تحفيز طيران داخلي يربط بين المدن الساحلية بمحافظات الصعيد ووادي النيل، لتقديم منتج متكامل يضم الشواطئ والآثار، لزيادة القيمة التنافسية للمنتج المصري، وذلك بالاشتراك بين وزارتي السياحة والآثار، والطيران المدني، والاتحاد المصري للغرف السياحية.

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وتطرق الاجتماع إلى الحملات التسويقية للترويج للمقاصد السياحية المصرية وجذب الزوار من مختلف الأسواق العالمية والعربية، وعلى رأسها حملة "مصر في عيون سفراء الاتحاد الأوروبي"، التي تضمنت أكثر من 20 فيلماً قصيراً نشرها السفراء للترويج للأماكن السياحية والأثرية المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم سفراء ألمانيا، والتشيك، وفرنسا، واليونان، والدنمارك، وبلجيكا، وبلغاريا، إضافة إلى التعاقد مع تحالف كندي إنجليزي لوضع الاستراتيجية الترويجية للسياحة المصرية.

وعرضت وزارة السياحة والآثار خارطة الفعاليات المستقبلية التي ستحتضنها مصر خلال الفترة المقبلة، وتلك التي ستشهد مشاركة مصرية في معارض ومؤتمرات في الخارج، بهدف التنسيق بين الجهات لضمان التنظيم والتجهيز على النحو الأمثل، كما عرضت موقف سير العمل في المشروعات السياحية والأثرية التي تم افتتاحها، والأخرى الجاري العمل بها، وتصورات تطوير عدد من المقاصد السياحية والأثرية، لتعزيز استثمارها في المجال السياحي على نحو يحقق العائد الاقتصادي المرجو.