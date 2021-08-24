توضيح هام من الكويت حول عودة حركة الطيران مع مصر والهند

أعلنت هيئة الطيران المدني، في الكويت، بتغريدة على حسابها اليوم الثلاثاء، أنه "لم يتم تحديد موعد التشغيل إلى مصر والهند حتى الآن".

وأعلنت الإدارة العامة للطيران المدني بأنه لم يتحدد بعد موعد تشغيل الرحلات التجارية إلى مصر والهند حتى الآن.

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وقال مدير إدارة النقل الجوي في الإدارة العامة للطيران المدني عبدالله الراجحي في تصريح صحفي أن ما يتم تداوله عبر المنصات الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي حول تحديد موعد لبدء الرحلات إلى مصر والهند هي أخبار غير صحيحة.

وأشار إلى أنه لم يتم حتى الآن التصريح بالسماح لأي شركة طيران بالتشغيل من هذه الدول أو من الدول التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً.

وأضاف أن الإدارة العامة للطيران المدني ما زالت في مرحلة إعداد الخطط للتشغيل من هذه الدول وفق السعات المقعدية المتاحة، موضحاً أنه سيتم الإعلان الرسمي لكافة المسافرين عن موعد التشغيل حال الانتهاء من هذه الخطط المطروحة للتشغيل من هذه الدول.

ونوه الراجحي إلى ضرورة تحري الدقة من الأخبار المتناقلة بهذا الشأن، مطالباً وسائل الإعلام بتحري الدقة في نقل مثل هذا الأخبار.

يذكر أن قرار مجلس الوزراء الكويتي، تضمن السماح بإعادة تسيير الرحلات التجارية مع كل من الهند ومصر وبنغلاديش وباكستان وسريلانكا ونيبال، مع الالتزام بالضوابط الصحية.