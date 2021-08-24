طيران الإمارات تستأنف رحلاتها لنيوكاسل الإنجليزية.. في هذا الموعد

أعلنت طيران الإمارات، أنها سوف تستأنف الرحلات الجوية إلى مدينة نيوكاسل الإنجليزية اعتبارا من يوم 15 أكتوبر المقبل.

وأضافت طيران الإمارات في بيان، اليوم الثلاثاء، أنها ستستأنف خدماتها بمعدل 4 رحلات في الأسبوع.

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وقالت الشركة إنها تواصل العمل على توسيع نطاق خدماتها من خلال استئناف رحلاتها وتعزيز عملياتها عبر شبكة خطوطها في أوروبا، وذلك استجابةً للنمو المستمر في الطلب على السفر نتيجة لتخفيف بروتوكولات الدخول الدولية.

وتابعت: "مع تزايد المؤشرات على عودة الثقة بالسفر الدولي، فإن الناقلة ماضية قُدماً في تطوير خططها لتعزيز الخدمات والسعة المقعدية المتاحة لتسهيل السفر من وإلى مختلف خطوط شبكتها الأوروبية الواسعة عبر دبي".

وأكدت أيضا أنها تواصل استعادة عملياتها في واحد من أهم أسواقها العالمية، إذ سيصل عدد رحلاتها إلى المملكة المتحدة بحلول نهاية أكتوبر المقبل إلى 77 رحلة في الأسبوع، ستكون موزعة كالآتي: 6 رحلات يومياً إلى لندن هيثرو (5 منها بطائرات A380)، رحلتان يومياً بطائرات A380 إلى مانشستر، 10 رحلات أسبوعياً إلى برمنغهام، رحلة يومية إلى جلاسكو، وأربع رحلات أسبوعياً إلى نيوكاسل.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد انتقلت إلى "القائمة الصفراء" البريطانية للسفر مطلع الشهر الجاري، ولم يعد المسافرون الذين يصلون إلى المملكة المتحدة من دبي بحاجة إلى الحجر الصحي في فندق معتمد من الحكومة.

وأفادت طيران الإمارات بأنها سرّعت من تنفيذ خططها لتشغيل مزيد من الرحلات وتعزيز السعة إلى أكثر من 10 مدن أوروبية استجابة لزيادة طلب العملاء، بما فيها برمنغهام وبرشلونة وبروكسل ودبلن وهامبورغ ولندن ولشبونة ومدريد وميونيخ وروما وزيوريخ. وسوف تخدم طيران الإمارات هذه المدن برحلات جوية يومية أو أكثر.