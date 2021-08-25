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حصة الإمارات من سعة الطيران بالمنطقة 24.5%

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حصة الإمارات من سعة الطيران بالمنطقة 24.5%

بسعة 745.18 ألف مقعد

دبي - العربية.نت

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بلغت حصة الإمارات من سعة شركات الطيران بالشرق الأوسط 24.5%، فيما وصلت السعة المقعدية، التي توفرها شركات الطيران المختلفة على رحلاتها الجوية المجدولة، عبر مطارات الإمارات 745.18 ألف مقعد، خلال الأسبوع، الذي بدأ في 23 أغسطس الجاري، بحسب مؤسسة "أو إيه جي"، المزوّد لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وسجلّت السعة المقعدية التي توفرها شركات الطيران المختلفة على رحلاتها الجوية المجدولة عبر مطارات الإمارات، تراجعاً هامشياً على أساس أسبوعي 0.5% مقابل 749.29 ألف مقعد في الأسبوع الماضي.

وأشارت البيانات الأسبوعية، التي تقيس أداء أكبر 10 دول من حيث أسواق الطيران الداخلي والدولي و20 شركة طيران حول العالم، إلى أن شركات الطيران بالشرق الأوسط، سوف تشغل نحو 3.37 مليون مقعد الأسبوع الجاري، إذ تستحوذ السوق الإماراتية على 24.5% من إجمالي حجم السعة، التي تشغلها شركات الطيران في المنطقة، نقلاً عن صحيفة "البيان" الإماراتية، اليوم الأربعاء.

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وبلغت الطاقة الاستيعابية لشركات الطيران العالمية هذا الأسبوع 76.9 مليون مقعد، بزيادة 0.7% عن الأسبوع الماضي، لكنها لا تزال أقل بنحو 34% عمّا كانت عليه في الأسبوع نفسه قبل عامين.

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