عودة السفر إلى السعودية.. أهم الأسئلة و"الجوازات" تجيب

وجه عدد من متابعي حساب "الجوازات السعودية" على موقع تويتر، عددا من التساؤلات بعد قرار المملكة بعودة السفر.

أبرز الأسئلة التي جاءت كانت بشأن تلقيهم جرعة واحدة من لقاح كورونا داخل المملكة، والأخرى خارجها.

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قال أحدهم "في توكلنا محصن، أكملت جرعات كورونا، أخذت الجرعة الأولى في مارس وفي مايو تم التعافي، ونزلت إجازة شهر يوليو هل أستطيع العودة أم لا؟".

وجاء رد "الجوازات" بإحالته إلى قرار وزارة الداخلية الذي صدر أمس.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

أنا واخد جرعة وحدة في السعوديه ومصاب ونازل ع توكلنا هل القرار يشملني ولا لأ ارجو الرد والإفادة — أحمد الشيمي (@2xhfGTLnTZOJzUB) August 24, 2021

وتساءل مواطن "عندي سائق من الهند استكمل الجرعات في بلاده هل يشمله القرار؟"، ووجه مقيم سؤالا للجوازات قائلاً: "أخذت الجرعة جونسون آند جونسون في مصر وأرسلت لتطبيق "توكلنا" وأصبحت الحالة في "توكلنا" محصن أكمل جرعات هل يمكنني الدخول للمملكة؟".

وسأل مواطن: "عندي عامل أخذ جرعتين بالهند يقدر يدخل السعودية"، وسألت زوجة مقيم، قائلة: "زوجة المقيم المحصن بجرعتين داخل المملكة هل يجوز لها الدخول معه؟".

وردت مصلحة الجوازات على تلك التساؤلات بالبيان الرسمي الصادر من وزارة الداخلية السعودية، ونص على السماح السماح بعودة المقيمين القادمين من الدول التي سبق تعليق القدوم منها، والذين استكملوا تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها.

ومع سماح السعودية، بعودة المقيمين القادمين من الدول التي سبق تعليق القدوم منها، والذين استكملوا تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها، فإنه يجب الالتزام بشرط المديرية العامة للجوازات السعودية.

ودعت المديرية العامة للجوازات، في وقت سابق، جميع المسافرين القادمين إلى المملكة من غير المواطنين السعوديين إلى ضرورة تسجيل اللقاحات إلكترونيًا قبل وصولهم إليها، وذلك من خلال الرابط: 2u.pw/C9Ab2، للإسهام في تسريع إجراءات دخولهم وتقليل فترة انتظارهم في منافذ الدخول.

ويشمل التسجيل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها، والمقيمين ومرافقيهم من المحصنين وغير المحصنين، تماشيًا مع الجهود التي تبذلها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) لضمان سلامة المواطنين والمقيمين فيها، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أثناء إنهاء إجراءات الدخول.