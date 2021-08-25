مصر للطيران تعلن إجراءات جديدة للرحلات المتجهة إلى السعودية

أعلنت مصر للطيران، نقل رحلاتها المغادرة من مطار القاهرة الدولي، والمتجهة إلى المملكة العربية السعودية، لتكون من خلال مبنى الرحلات الموسمية بالمطار بدلا من مبنى الركاب رقم 3 المخصص لرحلات الشركة الوطنية.

وقالت الشركة إنه اعتبارا من 1 سبتمبر القادم، سيتم نقل رحلات المغادرة إلى المملكة السعودية، لتكون من خلال مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولي 2021.

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وتسير مصر للطيران رحلاتها إلى المملكة العربية السعودية لكل من جدة والمدينة والرياض والدمام والقصيم.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه سفارة المملكة السعودية بالقاهرة أنه تم رفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة من الدول المُعلق القدوم منها للمقيمين في المملكة الذين تلقوا جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها والسماح لهم بالعودة إلى المملكة بشكل مباشر مع تطبيق كامل ‎الإجراءات_الإحترازية المعتمدة.

منع السفر لدول محددة بسبب كورونا

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت في مايو الماضي، عن إجراءات جديدة حول السفر لبعض الدول التي ما زالت الحالة الوبائية بها ذات مخاطر عالية ومنع السفر إليها قبل الحصول على إذن مسبق.

كما أهابت الوزارة حينها بالمواطنين الراغبين في السفر للدول المسموح السفر إليها توخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي يسودها عدم الاستقرار أو تشهد انتشاراً للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة أياً كانت وجهتهم.

وفي 29 مايو الماضي، أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، السماح للقادمين من الإمارات، وألمانيا، وأميركا، وأيرلندا، وإيطاليا، والبرتغال، والمملكة المتحدة، والسويد، والاتحاد السويسري، وفرنسا، واليابان بالدخول إلى المملكة.

كما أكد تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي بحق من ينطبق عليهم من القادمين من تلك الدول.