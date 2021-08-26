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تنويه هام من الخطوط السعودية إلى المسافرين

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تنويه هام من الخطوط السعودية إلى المسافرين

بدءا من 1 سبتمبر المقبل

دبي - العربية.نت

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أعلنت الخطوط السعودية، اليوم الخميس، أنه لن يسمح بالسفر على الرحلات الداخلية ابتداء من 1 سبتمبر 2021 إلا لمن أكمل جرعتين من لقاح كورونا.

وذكرت الشركة في تنويه على صفحتها الرسمية بـ"تويتر"، أنه يستثنى من القرار الفئات غير الملزمة بأخذ اللقاح (الفئة العمرية الأقل من 12 سنة) أو الحالات الصحية المستثناة وفقا لما تصدره الجهات الصحية في المملكة.

وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت عن إجراءات جديدة تخص المقيمين القادمين إليها من الدول المحظورة بسبب جائحة كورونا، والتي سبق تعليق القدوم منها.

وذكرت الوزارة في بيان، يوم الثلاثاء الماضي، أنه تم السماح بعودة المقيمين القادمين من تلك الدول على أن يكونوا استكملوا تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها.

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