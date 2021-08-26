لهذا السبب.. شركة طيران تفرض رسوما على 25% من موظفيها

أعلنت شركة طيران دلتا الأميركية، أنها ستبدأ اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل بفرض رسم قدره 200 دولار شهريا على جميع الموظفين غير الملقحين ضد كورونا، لتتمكن من تغطية نفقات علاجهم في حال إصابتهم.

وأشارت الشركة إلى أنه في الأسابيع الأخيرة جميع موظفي دلتا الذين خضعوا للعلاج بسبب الإصابة بكورونا لم يكونوا قد تلقوا اللقاح بالكامل، لافتة أن معدل كلفة علاج الشخص الواحد بلغت 50 ألف دولار.

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ومن جانب آخر، كشفت الشركة أن 75% من قوتها العاملة باتت ملقحة ضد كورونا.

ويعني ذلك أن الرسوم سيتم تطبيقها على 25% من القوة العاملة لديها.