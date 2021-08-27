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أين ترسو اليخوت الفاخرة هرباً من كورونا؟

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Portofino في إيطاليا
Portofino في إيطاليا
سياحة

أين ترسو اليخوت الفاخرة هرباً من كورونا؟

شوهد 228 يختًا فائقًا قبالة سواحل إيطاليا خلال الأيام الخمسة الماضية

دبي - العربية.نت

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يبحر أثرياء العالم عبر البحر الأبيض المتوسط​​، للتمتع بعطلة فوق مياه البحر الذي أصبح ملاذاً للهرب من الحشود وخطر فيروس كورونا.

تصدرت إيطاليا الحريصة على إطلاق قطاعها السياحي المتضرر بسبب الوباء، في تنافس مع اليونان وإسبانيا، قائمة مقاصد اليخوت العملاقة للشهر الثاني على التوالي في أغسطس.

شوهد 228 يختًا فائقًا قبالة سواحل إيطاليا خلال الأيام الخمسة الماضية، وهي قفزة بـ 20 يختاً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لبيانات التتبع التي جمعتها "بلومبرغ".

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تليها الولايات المتحدة، التي تراجعت بـ43 يختًا عن العام الماضي، واليونان التي شهدت زيادة بـ 60 يختاً.

وجاءت Monetenegro، الوافد الجديد إلى قائمة المتصدرين، في المركز العاشر بـ17 يختًا، حيث تأمل الدولة الأدرياتيكية في تعزيز وجودها في عالم اليخوت، في ظل بحث الأثرياء عن بدائل في المنطقة لوجهاتهم المفضلة مثل كرواتيا.

سيطرت أوروبا على أحدث تصنيف أجرته "بلومبرغ" لأفضل مقاصد اليخوت الفارهة خلال الوباء، مع استراتيجية وسطى للتحصين ضد الفيروس على نطاق واسع وإعادة فتح الاقتصادات بناءً على حالة التطعيم.

وقد شوهد مشاهير مثل كيندال جينر وباريس هيلتون ودواين ويد وغابرييل يونيون وهم يستمتعون بأشعة الشمس على متن اليخوت الراسية قبالة سواحل إيطاليا.

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