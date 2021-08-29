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الإمارات تعلن فتح تأشيرات السياحة لمتلقي لقاح كورونا من جميع دول العالم

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Emirates airlines implement coronavirus safety precautions at airport check-in counters in Dubai, UAE. (Twitter/@Emirates)
مسافرون في مطار دبي
اقتصاد الإمارات

الإمارات تعلن فتح تأشيرات السياحة لمتلقي لقاح كورونا من جميع دول العالم

تبقى الاشتراطات السابقة سارية على الفئات غير المطعمة والمستثناة من اللقاح

دبي - العربية.نت

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قررت الإمارات العربية المتحدة، فتح استقبال طلبات تأشيرات السياحة للسياح المطعمين من جميع الدول والحاصلين على الجرعات الكاملة للقاح كورونا (كوفيد-19) المعتمدة من منظمة الصحة العالمية اعتباراً من 30 أغسطس 2021.

وذكرت كل من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بدولة الإمارات أن القرار يأتي تماشياً مع استراتيجية الدولة في خلق التوازن بين الصحة العامة ومختلف القطاعات الحيوية ودعما للجهود الوطنية لتحقيق التعافي المستدام وانعاش القطاع الاقتصادي.

ويشمل هذا القرار الدول التي تم منع القدوم منها مسبقاً مع إلزامية الفحص المخبري السريع Rapid PCR في المطار على أن تبقى الاشتراطات السابقة سارية على الفئات غير المطعمة شاملا الفئات المستثناة غير المطعمة، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".

تجدر الإشارة أنه بالإمكان تسجيل شهادات التطعيم للمسافرين الراغبين بالاستمتاع بالمميزات التي يحصل عليها الأفراد الحاصلون على اللقاح في الدولة وذلك من خلال منصة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وتطبيق الحصن.

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