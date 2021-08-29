حجوزات الفنادق في دبي تتصاعد مع اقتراب اكسبو

بدأ القطاع السياحي في دبي بالإنتعاش مع اقتراب افتتاح معرض اكسبو 2020 في دبي، إذ استقبلت إحدى الشركات الفندقية الكبرى حجوزات مؤكدة تتجاوز ملايين الدراهم الخاصة بحضور فعاليات المعرض، وليس بغرض السياحة.

وقال المدير الإقليمي لـ"مجموعة فنادق حياة" في دبي والمدير لعام لفندق "غراند حياة"، فتحي خوجلي، إن وتيرة الحجوزات الفندقية الخاصة بحضور فعاليات "إكسبو 2020 دبي" تسارعت خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن تسعة فنادق تابعة لمجموعة حياة في دبي سجلت إلى الآن حجوزات مؤكدة بقيمة جاوزت 11 مليون درهم.

مادة اعلانية

وأضاف خوجلي، أن هذه الحجوزات مرتبطة بحضور إكسبو فقط، ولا تشمل الحجوزات الأخرى الخاصة بالسياحة الترفيهية للزوار المحليين أو السياح الدوليين، مشيراً إلى أن فنادق المجموعة تلقت العديد من الطلبات من شركات ووفود دول وأفراد لحضور المعرض، وفقا لجريدة الإمارات اليوم.

وأوضح أنه "مع اقتراب فعاليات المعرض، سترتفع وتيرة الحجوزات بمعدلات أكبر خلال الأيام القليلة المقبلة".

وذكر خوجلي أن فنادق المجموعة في دبي سجلت مستويات أداء قوية خلال يوليو الماضي، وواصلت النمو خلال أغسطس الجاري، مشيراً إلى أنها حققت عائدات في أغسطس تخطت مستويات ما قبل جائحة "كوفيد-19"، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019.

واعتبر ذلك مؤشراً قوياً إلى النمو والانتعاش المتسارع للقطاع الفندقي في دبي، خصوصاً مع اقتراب فعاليات «إكسبو 2020 دبي».

وأوضح خوجلي أن الجزء الأكبر من الحجوزات الخاصة بـ"إكسبو 2020 دبي"، هي لإقامات طويلة تمتد إلى أكثر من أسبوع، وهو مؤشر إيجابي آخر سينعكس على ارتفاع مدة إقامة النزلاء، وعلى متوسط الإشغال، وسعر الغرفة الواحدة، إضافة إلى العائد المتوقع.

وأكد خوجلي أن التوقعات المستقبلية لمجموعة فنادق حياة تشير إلى أن أداء القطاع الفندقي سيقارب مستويات ما قبل الجائحة وستتجاوزها، في ظل الطلب الخاص بخصور المعارض والفعاليات الكبرى التي تستضيفها دبي، وحركة السياحة النشطة المعتادة التي تستقطبها الإمارة خلال هذه الفترة من السنة.