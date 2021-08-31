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مشروع جواز سفر صحي للمسافرين براً بين السعودية والبحرين

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مدخل جسر الملك فهد بعد التطوير
مشروع جواز السفر الصحي عبر جسر الملك فهد
فيروس كورونا

مشروع جواز سفر صحي للمسافرين براً بين السعودية والبحرين

مشروع مذكرة تفاهم لاشتراطات سفر مواطني البلدين والمقيمين فيهما

دبي - العربية.نت

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وافق مجلس الوزراء السعودي بجلسته اليوم الثلاثاء على تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين.

يأتي مشروع مذكرة التفاهم، المقرر البحث بها، في شأن تفعيل (الجواز الصحي) للتحقق من مطابقة المسافرين عبر جسر الملك فهد من مواطني السعودية والبحرين أو المقيمين في أي منهما، للاشتراطات الصحية الخاصة بفايروس كورونا (كوفيد-19)، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

من جانب آخر، وعلى مستوى السفر جواً، كانت، شركة طيران الخليج البحرينية أعلنت منتصف الشهر الحالي، تمديد تجربة جواز السفر الصحي الخاص بالاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) لتشمل المزيد من الوجهات بعد الإطلاق الأولي للتجربة على الرحلات الجوية من البحرين إلى أثينا ولندن وسنغافورة.

وستتم إضافة علامة بارزة أخرى إلى القائمة الموسعة للوجهات التي يمكن للمسافرين الذين يحملون جوازات سفر غير بيومترية على كل من أجهزة iOS و Android المشاركة في التجربة لتبسيط وإدارة متطلبات السفر لـ (كوفيد-19) وتعزيز تجربة السفر بشكل عام.

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