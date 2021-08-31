.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

55 دولة ومنطقة في قائمة أبوظبي الخضراء من مطلع سبتمبر

  • الخط
مطار أبوظبي
مطار أبوظبي
أبوظبي

55 دولة ومنطقة في قائمة أبوظبي الخضراء من مطلع سبتمبر

سيطلب من القادمين فقط إجراء اختبار "بي سي آر" عند وصول مطار أبوظبي

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي عن "القائمة الخضراء" المحدّثة للمسافرين القادمين إلى العاصمة، التي تشمل 55 دولة ومنطقة وإقليماً، حيث يُعفى القادمون منها من فترة العزل عند زيارتهم للإمارة وسيطلب منهم فقط إجراء اختبار "بي سي آر" عند وصول مطار أبوظبي الدولي.

وتضم القائمة: أستراليا، وأرمينيا، والأردن، وألبانيا، والبحرين، والبرتغال، والتشيك، والدنمارك، والسعودية، والسويد، والصين، والكويت، وألمانيا، والمجر، بالإضافة إلى النرويج.

كما تضم القائمة النمسا، واليابان، واليونان، وأوكرانيا، وإيطاليا، وبروناي، وبلجيكا، وبلغاريا، وبوتان، وبولندا، وتايوان (جمهورية الصين الشعبية)، وتركمانستان، وجزر القمر، وجزر المالديف، وجمهورية أيرلندا، ورومانيا، وسان مارينو، وسنغافورة، وسلطنة عمان، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وسويسرا، وسيشيل، بالإضافة إلى صربيا، نقلاً عن صحيفة "البيان".

لماذا تهجر العلامات التجارية أمازون؟ شركات أمازون لماذا تهجر العلامات التجارية أمازون؟

تشمل القائمة أيضا طاجيكستان، وفنلندا، وقبرص، وقرغيزستان، وقطر، وكرواتيا، وكندا، وكوريا الجنوبية، ولوكسمبورغ، ومالطا، وموريشيوس، ومولدوفا، وموناكو، ونيوزيلاندا، وهولندا، بالإضافة إلى هونغ كونغ (مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة).

وذكرت الدائرة أنه جارٍ تحديث القائمة بناءً على تطورات انتشار فيروس "كوفيد 19" عالمياً.

وأوضحت الدائرة أن هناك ممرات سفر آمنة للمطعمين بالكامل ضد فيروس "كوفيد 19" (تلقيت الجرعة النهائية قبل 28 يوماً على الأقل من السفر)، فلن يُطلب من المسافرين الحجر الصحي عند السفر بين أبوظبي والدول: هي والبحرين، واليونان، وسيشل، بالإضافة إلى صربيا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
العلم يؤكد: لصوت الأم مفعول سحري على الخدج.. أفضل من الأدوية العلم يؤكد: لصوت الأم مفعول سحري على الخدج.. أفضل من الأدوية
احذفها فورا من هاتفك.. احذفها فورا من هاتفك.. "غوغل" تحظر 8 تطبيقات خطيرة
الأكثر قراءة
انسحاب وإيقاف.. شاهد استفزاز مذيعة مصرية لنجم الزمالك انسحاب وإيقاف.. شاهد استفزاز مذيعة مصرية لنجم الزمالك
أزمة جديدة.. حكم بتغريم محمد رمضان 12.5 مليون جنيه أزمة جديدة.. حكم بتغريم محمد رمضان 12.5 مليون جنيه
أبل ستطلق أبل ستطلق "ميزة خارقة" في هاتف آيفون.. ستغير مفهوم الاتصالات عالمياً
شاهد واحكم.. هل فضحت العاصفة مراسلاً على الهواء؟ شاهد واحكم.. هل فضحت العاصفة مراسلاً على الهواء؟
مشهد اختطافه هز مصر.. والد طفل المحلة يروي كواليس عودته مشهد اختطافه هز مصر.. والد طفل المحلة يروي كواليس عودته
فيديو مروع من ضاحية بيروت.. جثث ملقاة داخل مصنع فيديو مروع من ضاحية بيروت.. جثث ملقاة داخل مصنع
قبل أن تذهب
المعارضة التركية تحذر من موجة لجوء أفغانية وتتهم أردوغان بالتساهل
المعارضة التركية تحذر من موجة لجوء أفغانية وتتهم أردوغان بالتساهل
اكتشف المزيد