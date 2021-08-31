55 دولة ومنطقة في قائمة أبوظبي الخضراء من مطلع سبتمبر

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي عن "القائمة الخضراء" المحدّثة للمسافرين القادمين إلى العاصمة، التي تشمل 55 دولة ومنطقة وإقليماً، حيث يُعفى القادمون منها من فترة العزل عند زيارتهم للإمارة وسيطلب منهم فقط إجراء اختبار "بي سي آر" عند وصول مطار أبوظبي الدولي.

وتضم القائمة: أستراليا، وأرمينيا، والأردن، وألبانيا، والبحرين، والبرتغال، والتشيك، والدنمارك، والسعودية، والسويد، والصين، والكويت، وألمانيا، والمجر، بالإضافة إلى النرويج.

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كما تضم القائمة النمسا، واليابان، واليونان، وأوكرانيا، وإيطاليا، وبروناي، وبلجيكا، وبلغاريا، وبوتان، وبولندا، وتايوان (جمهورية الصين الشعبية)، وتركمانستان، وجزر القمر، وجزر المالديف، وجمهورية أيرلندا، ورومانيا، وسان مارينو، وسنغافورة، وسلطنة عمان، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وسويسرا، وسيشيل، بالإضافة إلى صربيا، نقلاً عن صحيفة "البيان".

تشمل القائمة أيضا طاجيكستان، وفنلندا، وقبرص، وقرغيزستان، وقطر، وكرواتيا، وكندا، وكوريا الجنوبية، ولوكسمبورغ، ومالطا، وموريشيوس، ومولدوفا، وموناكو، ونيوزيلاندا، وهولندا، بالإضافة إلى هونغ كونغ (مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة).

وذكرت الدائرة أنه جارٍ تحديث القائمة بناءً على تطورات انتشار فيروس "كوفيد 19" عالمياً.

وأوضحت الدائرة أن هناك ممرات سفر آمنة للمطعمين بالكامل ضد فيروس "كوفيد 19" (تلقيت الجرعة النهائية قبل 28 يوماً على الأقل من السفر)، فلن يُطلب من المسافرين الحجر الصحي عند السفر بين أبوظبي والدول: هي والبحرين، واليونان، وسيشل، بالإضافة إلى صربيا.