العربية للطيران و"لاكسون غروب" الباكستانية تدشنان شركة طيران اقتصادي

قالت لاكسون غروب الباكستانية والناقلة الاقتصادية الشرق أوسطية "العربية للطيران"، اليوم الجمعة، إنهما ستدشنان شركة طيران منخفض التكلفة تخدم المسارات المحلية والدولية من باكستان.

وأوضحت الشركتان في بيان أن شركة الطيران الجديدة "فلاي جناح"، ستعمل كمشروع مشترك بين الشركتين، متبنية النموذج منخفض التكلفة الذي تعمل وفقه العربية للطيران.

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وقال البيان إن شركة الطيران الجديدة ستدعم قطاع السفر والسياحة الباكستاني، وتساهم في النمو الاقتصادي وخلق الوظائف في البلاد.

وتُسير العربية للطيران رحلات من الشارقة ورأس الخيمة في الإمارات، ولديها مشاريع مشتركة مماثلة في أبوظبي ومصر والمغرب وأرمينيا. وأسهم الشركة مدرجة في بورصة دبي.

وتسعى الشركة للتوسع في أعقاب تفشي فيروس كورونا العام الماضي، إذ تراهن شركات الطيران منخفض التكلفة على تحسن نشاط السفر بعد الجائحة.