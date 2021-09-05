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مصر للطيران تستأنف الرحلات إلى الكويت بعد توقف لمدة عام

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مصر للطيران تستأنف الرحلات إلى الكويت بعد توقف لمدة عام

كان تم تعليق الرحلات في أغسطس 2020

دبي - العربية.نت

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أقلعت صباح اليوم الأحد أولى رحلات شركة مصر للطيران متوجهة إلى مطار الكويت، بعد توقف تام للرحلات الجوية بين مصر والكويت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال مصدر مسؤول بشركة مصر للطيران، إن الطائرة "من طراز بوينغ 787" قد أقلعت وسط تطبيق تام لكافة الإجراءات الاحترازية التي تتبعها مصر للطيران على كافة رحلاتها، بالإضافة إلى الالتزام التام بالشروط التي أعلنت عنها السلطات الكويتية، فيما يتعلق بالشهادات المعتمدة لتلقي اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا كشرط لدخول الركاب إلى الكويت.

وأفاد المصدر بأنه من المقرر أن تقلع الرحلة الثانية لمصر للطيران إلى الكويت عصر اليوم، حيث إن الشركة قد حصلت على موافقة السلطات الكويتية على تسيير رحلتين يوميا بين مطاري القاهرة والكويت بسعة 440 مقعدا في المرحلة الحالية، وفق ما نقلته صحيفة "الأهرام" المصرية.

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كانت مصر للطيران قد أعلنت عن مد صلاحية تذاكر السفر على رحلاتها إلى الكويت والتي صدرت منذ 19 مارس 2020 إلى 31 ديسمبر 2021 مع إعفاء هذه التذاكر من رسوم تغير مواعد الحجز.

من ناحية أخرى، فمن المقرر أن تصل أولى رحلات شركة الطيران الكويتية إلى مطار القاهرة في الثانية والنصف بعد ظهر اليوم في أول رحلة لها بعد استئناف الحركة الجوية بين مصر والكويت.

كانت سلطات الطيران المدني الكويتي قد أعلنت موافقتها على استئناف الحركة الجوية بين البلدين اعتبارا من اليوم 5 من سبتمبر 2021، والتي كان قد تم تعليقها منذ الأول من شهر أغسطس في العام الماضي 2020 في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية بسبب تفشى فيروس كورنا المستجد.

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