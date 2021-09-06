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أوراسكوم للتنمية للعربية: قفزة 40% بمبيعات العقارات في مصر

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أوراسكوم للتنمية للعربية: قفزة 40% بمبيعات العقارات في مصر

بلغت 4 مليارات جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي

دبي - العربية.نت

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أكد الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية، عمر الحمامصي، في مقابلة مع "العربية" أن مبيعات القطاع العقاري في مصر ارتفعت بنسبة 40% إلى 4 مليارات جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأضاف الحمامصي أن الشركة مع هذا الارتفاع صعدت بإجمالي إيراداتها بأكثر من 50% إلى 3 مليارات جنيه، وصافي الربح ارتفع بأكثر من 340% إلى 740 مليون جنيه، وهذه نتائج قوية جداً، برغم من أن القطاع السياحي لم يزل بعيداً عن مستوى الأداء السابق لجائحة كورونا.

وعبر عن تفاؤله مع الانتعاش الذي تحقق في النصف الأول مع تخطي نسبة الإشغال لدى الشركة نسبة 30% وبحدود تفوق 5% في آخر شهرين، وفي النصف الثاني من المتوقع أن تتحسن الأمور بشكل أكبر مع تحسن أوضاع الجائحة.

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كان الحمامصي قال في مقابلة سابقة مع "العربية" إن الطلب ارتفع في 3 وجهات تابعة للشركة، الوجهة الأولى هي مدينة الجونة التي تكمل أدائها القوي، والوجهة الثانية التي أصبحت مهمة جدا للشركة هي "أو ويست" غرب القاهرة، وهي من أهم الأماكن حاليا، والوجهة الثالثة هي مدينة مكادي على البحر الأحمر وارتفعت مبيعاتها 400% في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وأوضح أن هناك 3 عوامل ساهمت في ارتفاع الإيرادات، هي ارتفاع الطلب وعدد الوحدات المباعة، وكذلك ارتفاع الأسعار 10% في الجونة وفي "أو ويست" بأكثر من 20%، بينما ارتفعت في "مكادي" بأكثر من 60%، مع استمرار الطلب الكبير.

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