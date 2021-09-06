.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

اللقاح والفحص يلازمان المسافرين.. هذه أحدث متطلبات السفر بعدد من دول العالم

  • الخط
مطارات السعودية كورونا
المطارات السعودية تميزت بضوابط الوقاية من كورونا
فيروس كورونا

اللقاح والفحص يلازمان المسافرين.. هذه أحدث متطلبات السفر بعدد من دول العالم

قائمة بأحدث متطلبات السفر في مختلف دول العالم من السعودية حتى أميركا ونيوزيلاندا وبريطانيا

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بدأت دول العالم، باستعادة معظم حركة السفر فيها، منذ مطلع العام الحالي، لكن متحورات جائحة كورونا، ظلت شبحاً يلاحق المسافرين مثل ظلهم، ليبقى ثنائي "اللقاح" و"فحص مسحة الأنف" ملازماً لكل السائحين وغيرهم من المسافرين.

السعودية

سمحت السعودية بعودة المقيمين القادمين من الدول التي سبق تعليق القدوم منها، والذين استكملوا تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها.

ودعت المديرية العامة للجوازات، جميع المسافرين القادمين إلى المملكة من غير المواطنين السعوديين إلى ضرورة تسجيل اللقاحات إلكترونيًا قبل وصولهم إليها، وذلك من خلال الرابط: 2u.pw/C9Ab2 للإسهام في تسريع إجراءات دخولهم وتقليل فترة انتظارهم في منافذ الدخول.

الكويت

طبقت الكويت ضوابط جديدة اعتبارا من مطلع أغسطس 2021، تتضمن عدم قبول أي راكب قادم إلى دولة الكويت، إلا بعد حصوله على شهادة فحص PCR سلبية تثبت خلوه من فيروس كورونا، شريطة أن تكون سارية المفعول "72 ساعة"، وعدم ظهور أي أعراض على القادم إلى الكويت مثل ارتفاع درجة الحرارة أو العطس أو الرشح والكحة وغيرها.

"الخريف" توقع 9 اتفاقيات مع شركة المياه الوطنية بـ316.6 مليون ريال شركات سوق السعودية "الخريف" توقع 9 اتفاقيات مع شركة المياه الوطنية بـ316.6 مليون ريال

بشأن المحصنين باللقاح داخل الكويت، فإنه بعد ظهور اللون الأخضر بتطبيق "مناعة/هويتي"، عليهم استكمال التسجيل في تطبيق "شلونك" إضافة إلى منصة "كويت-مسافر".

الإمارات

قررت الإمارات العربية المتحدة، فتح استقبال طلبات تأشيرات السياحة للسياح المطعمين من جميع الدول والحاصلين على الجرعات الكاملة للقاح كورونا (كوفيد-19) المعتمدة من منظمة الصحة العالمية اعتباراً من 30 أغسطس 2021.

ويشمل هذا القرار الدول التي تم منع القدوم منها مسبقاً مع إلزامية الفحص المخبري السريع Rapid PCR في المطار على أن تبقى الاشتراطات السابقة سارية على الفئات غير المطعمة شاملا الفئات المستثناة غير المطعمة.

نيوزيلاندا

قالت رئيسة الوزراء النيوزيلاندية إن معظم البلاد يمكنها الخروج من الإغلاق وسط تقدم مستمر في مكافحة تفشي نوع دلتا Covid-19.

سنغافورة

قطعت سنغافورة النافذة الزمنية لاختبارات ما قبل استقبال جميع المسافرين من معظم البلدان، لتبقى القيود المتمثلة باللقاح وفحص مسحة الأنف سارية حتى الآن.

بريطانيا

خففت المملكة المتحدة، قيود السفر للقادمين من 12 دولة بينها 4 عربية، كانت فرضتها سابقا للحد من تفشي فيروس كورونا، فيما شددت الإجراءات على الوافدين من 5 دول أخرى.

وبموجب القرارات الجديدة، لا يُطلب من الأشخاص القادمين من البلدان المدرجة في القائمة الخضراء الخضوع إلى الحجر الصحي عند وصولهم للمملكة المتحدة، ولكن يتعين عليهم إجراء اختبار للكشف عن فيروس كورونا قبل المغادرة، وبعد يومين من الوصول.

أميركا

في الولايات المتحدة، تبقى قيود السفر متباينة، بخاصة مع تقييد منح تأشيرات السياحة والعمل القصيرة، باستثناء تأشيرات الطلاب، ويناقش المسؤولون فعالية الجرعة الثالثة المعززة ضد Covid-19، مع رد البيت الأبيض على الانتقادات بأنه يستعجل التعزيز، وأفادت وكالة الأنباء الألمانية (DPA) أن وزراء الصحة في مجموعة الـ 20 اتفقوا على العمل من أجل تحقيق المزيد من الإنصاف في توزيع اللقاحات في اجتماع يوم الأحد في روما بحسب "بلومبرغ".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
7 أطعمة ومشروبات مرّة.. لكن مفيدة جدا للجهاز الهضمي 7 أطعمة ومشروبات مرّة.. لكن مفيدة جدا للجهاز الهضمي
فنانة مصرية تفجّر مفاجأة: تعرضت للتحرش أثناء التصوير فنانة مصرية تفجّر مفاجأة: تعرضت للتحرش أثناء التصوير
الأكثر قراءة
فيديوهات فنانين قصدوه للعلاج.. تفاصيل واقعة فيديوهات فنانين قصدوه للعلاج.. تفاصيل واقعة "سمكري البني أدميين"
أغنى رجل في آسيا يربح 3.7 مليار دولار في يوم واحد أغنى رجل في آسيا يربح 3.7 مليار دولار في يوم واحد
الإعدام لإيراني و7 باكستانيين في تهريب أكبر كمية مخدرات لمصر الإعدام لإيراني و7 باكستانيين في تهريب أكبر كمية مخدرات لمصر
أغلى صقر بالعالم.. بيع بمزاد دولي للصقور في السعودية وهذا ثمنه أغلى صقر بالعالم.. بيع بمزاد دولي للصقور في السعودية وهذا ثمنه
جريمة مروعة تهز صعيد مصر لسائق يقتل ابنة أخيه لسبب غريب جداً جريمة مروعة تهز صعيد مصر لسائق يقتل ابنة أخيه لسبب غريب جداً
فنانة مصرية تفجّر مفاجأة: تعرضت للتحرش أثناء التصوير فنانة مصرية تفجّر مفاجأة: تعرضت للتحرش أثناء التصوير
قبل أن تذهب
الغموض يكتنف الأوضاع الأمنية في غينيا بعد الانقلاب
الغموض يكتنف الأوضاع الأمنية في غينيا بعد الانقلاب
اكتشف المزيد