اللقاح والفحص يلازمان المسافرين.. هذه أحدث متطلبات السفر بعدد من دول العالم

بدأت دول العالم، باستعادة معظم حركة السفر فيها، منذ مطلع العام الحالي، لكن متحورات جائحة كورونا، ظلت شبحاً يلاحق المسافرين مثل ظلهم، ليبقى ثنائي "اللقاح" و"فحص مسحة الأنف" ملازماً لكل السائحين وغيرهم من المسافرين.

السعودية

سمحت السعودية بعودة المقيمين القادمين من الدول التي سبق تعليق القدوم منها، والذين استكملوا تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها.

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ودعت المديرية العامة للجوازات، جميع المسافرين القادمين إلى المملكة من غير المواطنين السعوديين إلى ضرورة تسجيل اللقاحات إلكترونيًا قبل وصولهم إليها، وذلك من خلال الرابط: 2u.pw/C9Ab2 للإسهام في تسريع إجراءات دخولهم وتقليل فترة انتظارهم في منافذ الدخول.

الكويت

طبقت الكويت ضوابط جديدة اعتبارا من مطلع أغسطس 2021، تتضمن عدم قبول أي راكب قادم إلى دولة الكويت، إلا بعد حصوله على شهادة فحص PCR سلبية تثبت خلوه من فيروس كورونا، شريطة أن تكون سارية المفعول "72 ساعة"، وعدم ظهور أي أعراض على القادم إلى الكويت مثل ارتفاع درجة الحرارة أو العطس أو الرشح والكحة وغيرها.

بشأن المحصنين باللقاح داخل الكويت، فإنه بعد ظهور اللون الأخضر بتطبيق "مناعة/هويتي"، عليهم استكمال التسجيل في تطبيق "شلونك" إضافة إلى منصة "كويت-مسافر".

الإمارات

قررت الإمارات العربية المتحدة، فتح استقبال طلبات تأشيرات السياحة للسياح المطعمين من جميع الدول والحاصلين على الجرعات الكاملة للقاح كورونا (كوفيد-19) المعتمدة من منظمة الصحة العالمية اعتباراً من 30 أغسطس 2021.

ويشمل هذا القرار الدول التي تم منع القدوم منها مسبقاً مع إلزامية الفحص المخبري السريع Rapid PCR في المطار على أن تبقى الاشتراطات السابقة سارية على الفئات غير المطعمة شاملا الفئات المستثناة غير المطعمة.

نيوزيلاندا

قالت رئيسة الوزراء النيوزيلاندية إن معظم البلاد يمكنها الخروج من الإغلاق وسط تقدم مستمر في مكافحة تفشي نوع دلتا Covid-19.

سنغافورة

قطعت سنغافورة النافذة الزمنية لاختبارات ما قبل استقبال جميع المسافرين من معظم البلدان، لتبقى القيود المتمثلة باللقاح وفحص مسحة الأنف سارية حتى الآن.

بريطانيا

خففت المملكة المتحدة، قيود السفر للقادمين من 12 دولة بينها 4 عربية، كانت فرضتها سابقا للحد من تفشي فيروس كورونا، فيما شددت الإجراءات على الوافدين من 5 دول أخرى.

وبموجب القرارات الجديدة، لا يُطلب من الأشخاص القادمين من البلدان المدرجة في القائمة الخضراء الخضوع إلى الحجر الصحي عند وصولهم للمملكة المتحدة، ولكن يتعين عليهم إجراء اختبار للكشف عن فيروس كورونا قبل المغادرة، وبعد يومين من الوصول.

أميركا

في الولايات المتحدة، تبقى قيود السفر متباينة، بخاصة مع تقييد منح تأشيرات السياحة والعمل القصيرة، باستثناء تأشيرات الطلاب، ويناقش المسؤولون فعالية الجرعة الثالثة المعززة ضد Covid-19، مع رد البيت الأبيض على الانتقادات بأنه يستعجل التعزيز، وأفادت وكالة الأنباء الألمانية (DPA) أن وزراء الصحة في مجموعة الـ 20 اتفقوا على العمل من أجل تحقيق المزيد من الإنصاف في توزيع اللقاحات في اجتماع يوم الأحد في روما بحسب "بلومبرغ".