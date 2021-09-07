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الكويت تسمح بعودة هذه الفئة رغم عدم تلقيهم التطعيم

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طيران

الكويت تسمح بعودة هذه الفئة رغم عدم تلقيهم التطعيم

الكويت سمحت بعودة الطيران الدولي مطلع أغسطس الماضي

دبي - العربية.نت

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أعلن مجلس الوزراء الكويتي، السماح بدخول دولة الكويت لمرة واحدة للفئات العمرية ما دون 18 سنة، والمسموح لهم بالتطعيم ممن لديهم إقامة صالحة بدولة الكويت ومتواجدين بالخارج ولم يتمكنوا من الحصول على التطعيم.

وذكر مجلس الوزراء في بيان عقب اجتماعه الأسبوعي، يوم الاثنين، أن ذلك شريطة تطبيق الحجر المؤسسي والمنزلي عليهم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (971) بتاريخ 18 أغسطس الماضي، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية والوقائية المعمول بها في وزارة الصحة.

وأضاف أن القرار يقضي بتكليف وزارة الداخلية بأخذ تعهد من الفئات المذكورة بالتطعيم حال دخولهم إلى دولة الكويت.

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كانت الكويت أعلنت عن إجراءاتها الجديدة المتعلقة بالسفر إلى البلاد، في إطار مكافحة فيروس "كوفيد-19"، والتي بدأ تطبيقها اعتبارا من مطلع أغسطس 2021، تتضمن عدم قبول أي راكب قادم إلى دولة الكويت، إلا بعد حصوله على شهادة فحص PCR سلبية تثبت خلوه من فيروس كورونا، شريطة أن تكون سارية المفعول "72 ساعة"، وعدم ظهور أي أعراض على القادم إلى الكويت مثل ارتفاع درجة الحرارة أو العطس أو الرشح والكحة وغيرها.

وقرر مجلس الوزراء الكويتي في 18 أغسطس الماضي، إعادة تسيير رحلات الطيران التجاري مع كل من الهند ومصر وبنغلاديش وباكستان وسريلانكا ونيبال.

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