.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

اليوم.. الكويت تستأنف الرحلات التجارية مع الهند

  • الخط
مطار الكويت كورونا
مطار الكويت الدولي
طيران

اليوم.. الكويت تستأنف الرحلات التجارية مع الهند

بعد توقف دام قرابة 18 شهرا

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية عن استئناف تشغيل الرحلات التجارية بين الكويت والهند اعتبارا من اليوم الثلاثاء، بعد توقف دام قرابة 18 شهرا، بسبب إجراءات السيطرة على جائحة "كوفيد-19".

وقال مراقب إدارة النقل الجوي في "الطيران المدني" رائد الطاهر في بيان على "تويتر"، إن الرحلات ستستأنف بواقع خمس رحلات يوميا وفق عدد المقاعد التي تم تحديدها بين البلدين والتي تتوافق مع قرار مجلس الوزراء الكويتي مؤخرا بزيادة الطاقة الاستيعابية لمطار الكويت الدولي.

وأضاف الطاهر أن أولى هذه الرحلات تصل الساعة 6 صباحا اليوم الثلاثاء، مشددا على ضرورة التقيد بالاشتراطات الصحية لدخول الكويت والتي حددتها السلطات الصحية، تجنبا لأي عراقيل أو أسباب تمنع القادمين إلى الكويت من الدخول وإرجاعهم إلى دولهم، وتحمل الشركة الناقلة للمخالفين جميع الغرامات التي ستصدر بحقها.

وكان مجلس الوزراء الكويتي أعلن في 18 أغسطس الماضي، إعادة تسيير رحلات الطيران التجاري مع كل من الهند ومصر وبنغلاديش وباكستان وسريلانكا ونيبال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
انفجار بيروت.. أهالي الضحايا انفجار بيروت.. أهالي الضحايا "بيوت المسؤولين هدفنا!"
بعد الإفراج عن أحد أبنائه.. من بقي من عائلة القذافي؟ بعد الإفراج عن أحد أبنائه.. من بقي من عائلة القذافي؟
الأكثر قراءة
فنانة مصرية تفجّر مفاجأة: تعرضت للتحرش أثناء التصوير فنانة مصرية تفجّر مفاجأة: تعرضت للتحرش أثناء التصوير
للاستمتاع بشباب ما بعد الـ60.. إليك 7 نصائح هامة للاستمتاع بشباب ما بعد الـ60.. إليك 7 نصائح هامة
تكنولوجيا مرعبة بعد 29 عاماً.. هكذا ستكون الحياة على الأرض تكنولوجيا مرعبة بعد 29 عاماً.. هكذا ستكون الحياة على الأرض
6 استخدامات لكاميرا الهاتف الذكي قد لا تعرفها 6 استخدامات لكاميرا الهاتف الذكي قد لا تعرفها
أول عقار معالج لكورونا بالعالم يدخل مرحلة التجارب السريرية أول عقار معالج لكورونا بالعالم يدخل مرحلة التجارب السريرية
7 أطعمة ومشروبات مرّة.. لكن مفيدة جدا للجهاز الهضمي 7 أطعمة ومشروبات مرّة.. لكن مفيدة جدا للجهاز الهضمي
قبل أن تذهب
بالتصويت العقابي.. توقعات بخسارة كبيرة لحزب العدالة والتنمية المغربي
بالتصويت العقابي.. توقعات بخسارة كبيرة لحزب العدالة والتنمية المغربي
اكتشف المزيد