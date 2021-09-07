اليوم.. الكويت تستأنف الرحلات التجارية مع الهند

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية عن استئناف تشغيل الرحلات التجارية بين الكويت والهند اعتبارا من اليوم الثلاثاء، بعد توقف دام قرابة 18 شهرا، بسبب إجراءات السيطرة على جائحة "كوفيد-19".

وقال مراقب إدارة النقل الجوي في "الطيران المدني" رائد الطاهر في بيان على "تويتر"، إن الرحلات ستستأنف بواقع خمس رحلات يوميا وفق عدد المقاعد التي تم تحديدها بين البلدين والتي تتوافق مع قرار مجلس الوزراء الكويتي مؤخرا بزيادة الطاقة الاستيعابية لمطار الكويت الدولي.

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وأضاف الطاهر أن أولى هذه الرحلات تصل الساعة 6 صباحا اليوم الثلاثاء، مشددا على ضرورة التقيد بالاشتراطات الصحية لدخول الكويت والتي حددتها السلطات الصحية، تجنبا لأي عراقيل أو أسباب تمنع القادمين إلى الكويت من الدخول وإرجاعهم إلى دولهم، وتحمل الشركة الناقلة للمخالفين جميع الغرامات التي ستصدر بحقها.

وكان مجلس الوزراء الكويتي أعلن في 18 أغسطس الماضي، إعادة تسيير رحلات الطيران التجاري مع كل من الهند ومصر وبنغلاديش وباكستان وسريلانكا ونيبال.