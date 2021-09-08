.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أيرلندا تعتزم رفع قيود كورونا في أكتوبر.. لقّحت 90% من سكانها

  • الخط
أيرلندا
أيرلندا
سياحة

أيرلندا تعتزم رفع قيود كورونا في أكتوبر.. لقّحت 90% من سكانها

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تخطط أيرلندا لرفع جميع القيود التي فرضتها بسبب جائحة كورونا تقريبًا بدءًا من 22 أكتوبر، بعد أن أعلنت البلاد حصول أكثر من 90% من سكانها على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد للفيروس.

وفي حين أن العديد من البلدان والمدن حول العالم تعود إلى عمليات الإغلاق، أو تفرض المزيد من القيود مثل الأقنعة وحظر السفر، يبدو أن أيرلندا تسير في الاتجاه المعاكس.

وقد أفاد تقرير نشرته وكالة "رويترز" بأن إعادة فتح البلاد على مراحل بداية من سبتمبر ستؤدي في نهاية المطاف إلى رفع جميع القيود تقريبًا في 22 أكتوبر. وستكون القيود الوحيدة المطبقة هي ارتداء الأقنعة على متن وسائل النقل العام وفي مناطق العمل الداخلية.

الإمارات توافق على تجربة لقاح جديد يقي من كورونا ويعالجه في آن واحد قصص اقتصادية لقاح كورونا الإمارات توافق على تجربة لقاح جديد يقي من كورونا ويعالجه في آن واحد

سيتم إلغاء حدود السعة لكل من الأنشطة الداخلية والخارجية، وكذلك شهادة التطعيم لدخول الحانات والمطاعم.

تخفيف القيود يرجع إلى حد كبير إلى بدء التطعيم في البلاد. واعتبارًا من 3 سبتمبر، أفادت حكومة أيرلندا بأن أكثر من 88% من البالغين فوق 18 عامًا قد تم تطعيمهم بالكامل بالفعل، في حين أن ما يقرب من 92% من سكانها تلقوا جرعة واحدة على الأقل.

وفي حين أن معدلات التطعيم في البلاد قد وصلت إلى مستويات عالية، فإن أرقام الإصابات كانت كذلك أيضاً. في الأيام الـ 14 الماضية، شهدت البلاد أكثر من 21000 حالة إيجابية. ومن غير المحتمل أن تنخفض أعداد الحالات مع إعادة فتح البلاد، لكن احتمالية الإصابة بالمرض الخطير ستكون أقل لأن العديد من الأفراد الذين ستكون نتيجة اختبارهم إيجابية تم تطعيمهم بالكامل.

ومن غير الواضح ما إذا كانت الدولة ستخفف قيود السفر إلى جانب رفع بقية القيود.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بيض وأخطبوط وأرز بني.. أسرار النظام الغذائي لرونالدو بيض وأخطبوط وأرز بني.. أسرار النظام الغذائي لرونالدو
فوائد لا تصدق.. هذا ما يفعله فوائد لا تصدق.. هذا ما يفعله "صابون الحمير"
الأكثر قراءة
"كبلونا وقتلوها".. طالبان تعدم امرأة حامل أمام أطفالها
كشف داعشي شارك بإحراق طيار أردني حيا.. وهذه التفاصيل كشف داعشي شارك بإحراق طيار أردني حيا.. وهذه التفاصيل
حادث مروع في السعودية.. ولقطات موثقة تقشعر لها الأبدان حادث مروع في السعودية.. ولقطات موثقة تقشعر لها الأبدان
السعودية: إيقاف تعليق القدوم من 3 دول بينها الإمارات السعودية: إيقاف تعليق القدوم من 3 دول بينها الإمارات
السعودية.. أمر ملكي بإنهاء خدمة مدير الأمن العام بسبب تجاوزات السعودية.. أمر ملكي بإنهاء خدمة مدير الأمن العام بسبب تجاوزات
فيديو طريف.. مدون سحر تيك توك يسخر من فيديو طريف.. مدون سحر تيك توك يسخر من "شيف شهير"
قبل أن تذهب
جنرال إسرائيلي يتوعد إيران بثمن باهظ: برنامجها النووي يشكل خطرا وجوديا
جنرال إسرائيلي يتوعد إيران بثمن باهظ: برنامجها النووي يشكل خطرا وجوديا
اكتشف المزيد