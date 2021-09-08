أيرلندا تعتزم رفع قيود كورونا في أكتوبر.. لقّحت 90% من سكانها

تخطط أيرلندا لرفع جميع القيود التي فرضتها بسبب جائحة كورونا تقريبًا بدءًا من 22 أكتوبر، بعد أن أعلنت البلاد حصول أكثر من 90% من سكانها على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد للفيروس.

وفي حين أن العديد من البلدان والمدن حول العالم تعود إلى عمليات الإغلاق، أو تفرض المزيد من القيود مثل الأقنعة وحظر السفر، يبدو أن أيرلندا تسير في الاتجاه المعاكس.

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وقد أفاد تقرير نشرته وكالة "رويترز" بأن إعادة فتح البلاد على مراحل بداية من سبتمبر ستؤدي في نهاية المطاف إلى رفع جميع القيود تقريبًا في 22 أكتوبر. وستكون القيود الوحيدة المطبقة هي ارتداء الأقنعة على متن وسائل النقل العام وفي مناطق العمل الداخلية.

سيتم إلغاء حدود السعة لكل من الأنشطة الداخلية والخارجية، وكذلك شهادة التطعيم لدخول الحانات والمطاعم.

تخفيف القيود يرجع إلى حد كبير إلى بدء التطعيم في البلاد. واعتبارًا من 3 سبتمبر، أفادت حكومة أيرلندا بأن أكثر من 88% من البالغين فوق 18 عامًا قد تم تطعيمهم بالكامل بالفعل، في حين أن ما يقرب من 92% من سكانها تلقوا جرعة واحدة على الأقل.

وفي حين أن معدلات التطعيم في البلاد قد وصلت إلى مستويات عالية، فإن أرقام الإصابات كانت كذلك أيضاً. في الأيام الـ 14 الماضية، شهدت البلاد أكثر من 21000 حالة إيجابية. ومن غير المحتمل أن تنخفض أعداد الحالات مع إعادة فتح البلاد، لكن احتمالية الإصابة بالمرض الخطير ستكون أقل لأن العديد من الأفراد الذين ستكون نتيجة اختبارهم إيجابية تم تطعيمهم بالكامل.

ومن غير الواضح ما إذا كانت الدولة ستخفف قيود السفر إلى جانب رفع بقية القيود.