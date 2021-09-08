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الاتحاد للطيران: شغلنا 40% من مقاعدنا خلال يوليو 2021

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الاتحاد للطيران
طائرة تابعة للاتحاد للطيران
طيران

الاتحاد للطيران: شغلنا 40% من مقاعدنا خلال يوليو 2021

الرئيس التنفيذي يقول إن الشركة سجلت في يوليو أفضل أداء في أكثر من عام

دبي - رويترز

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اعتبر الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران في أبوظبي توني دوغلاس اليوم الأربعاء أن هناك ما يدعو إلى بعض التفاؤل بعد أن سجلت شركة الطيران في يوليو/ تموز أقوى أداء لها في حوالي عام ونصف العام.

وقال الرئيس التنفيذي في مقابلة عبر الإنترنت مع كابا لاستشارات الطيران إن شركة الطيران المملوكة لحكومة أبوظبي شغلت ما يزيد قليلا عن 40% من مقاعدها في يوليو/ تموز، وذلك مقابل 24.9% فقط على مدار الأشهر الستة الأولى من العام.

من جهة أخرى أظهرت أحدث بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، أن "طيران الإمارات" كانت أكبر ناقلة عالمية من ناحية حركة الركاب الدوليين، بعدد 15.8 مليون مسافر في عام 2020.

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وذكرت البيانات أن "طيران الإمارات" نقلت نحو 1.2 مليون عميل، عبر مركزها في شهري يوليو وأغسطس الفائتين، مقارنة بـ 402 ألف عميل في المدة ذاتها من العام الماضي، ما يؤكد الاستئناف الآمن والسلس للسفر الدولي من وإلى دبي.

وأضافت أنه منذ أعادت دبي فتح أبوابها أمام الزوار الدوليين، تواصل "طيران الإمارات"، استئناف خدماتها عبر شبكة خطوطها العالمية وجداول رحلاتها، من عدد قليل من المدن في يوليو 2020، إلى أكثر من 120 وجهة اليوم، بالإضافة إلى مزيد من الرحلات التي سيتم إطلاقها على أكثر من 20 مساراً لطيران الإمارات، بحلول أكتوبر المقبل.

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