الاتحاد للطيران: شغلنا 40% من مقاعدنا خلال يوليو 2021

اعتبر الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران في أبوظبي توني دوغلاس اليوم الأربعاء أن هناك ما يدعو إلى بعض التفاؤل بعد أن سجلت شركة الطيران في يوليو/ تموز أقوى أداء لها في حوالي عام ونصف العام.

وقال الرئيس التنفيذي في مقابلة عبر الإنترنت مع كابا لاستشارات الطيران إن شركة الطيران المملوكة لحكومة أبوظبي شغلت ما يزيد قليلا عن 40% من مقاعدها في يوليو/ تموز، وذلك مقابل 24.9% فقط على مدار الأشهر الستة الأولى من العام.

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من جهة أخرى أظهرت أحدث بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، أن "طيران الإمارات" كانت أكبر ناقلة عالمية من ناحية حركة الركاب الدوليين، بعدد 15.8 مليون مسافر في عام 2020.

وذكرت البيانات أن "طيران الإمارات" نقلت نحو 1.2 مليون عميل، عبر مركزها في شهري يوليو وأغسطس الفائتين، مقارنة بـ 402 ألف عميل في المدة ذاتها من العام الماضي، ما يؤكد الاستئناف الآمن والسلس للسفر الدولي من وإلى دبي.

وأضافت أنه منذ أعادت دبي فتح أبوابها أمام الزوار الدوليين، تواصل "طيران الإمارات"، استئناف خدماتها عبر شبكة خطوطها العالمية وجداول رحلاتها، من عدد قليل من المدن في يوليو 2020، إلى أكثر من 120 وجهة اليوم، بالإضافة إلى مزيد من الرحلات التي سيتم إطلاقها على أكثر من 20 مساراً لطيران الإمارات، بحلول أكتوبر المقبل.