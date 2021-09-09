"الخطوط الكويتية" تعلن عودة التشغيل إلى 11 وجهة

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن إعادة تشغيل رحلاتها التجارية المجدولة إلى 11 وجهة جديدة في الهند وباكستان وبنغلادش وسيريلانكا اعتباراً من 7 سبتمبر 2021.

وقالت الشركة في بيان، إنها قامت بإعادة التشغيل إلى 7 وجهات إلى الهند وهي مومباي ودلهي وكوتشي ومدراس وتريفاندروم بواقع رحلتين في الأسبوع لكل وجهة وبنغالور وأحمد أباد بواقع رحلة واحد في الأسبوع لكل واحدة.

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كما قامت بإعادة تشغيل وجهتين إلى باكستان وهما لاهور بواقع رحلة واحدة بالأسبوع وإسلام أباد بواقع رحلتين بالأسبوع، وقامت أيضاً بإعادة التشغيل إلى وجهة كولومبو في سيريلانكا بواقع رحلة واحدة بالأسبوع، بالإضافة إلى إعادة تشغيل وجهة دكا في بنغلادش بواقع 5 رحلات بالأسبوع.

وبهذا الصدد، قال مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام فايز العنزي، إن إعادة تشغيل 11 وجهة يأتي في إطار العودة تدريجياً للتشغيل التجاري المعتاد مع وجهات كانت الشركة تشغّل لها بالسابق بعد إيقاف التشغيل لها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث تعد الهند وباكستان وبنغلادش وسيريلانكا من أهم الوجهات التي تركز عليها الخطوط الجوية الكويتية نظراً لارتفاع الطلب عليها من قبل مسافرينا من كافة الشرائح سواء بقصد التعليم أو الأعمال أو السياحة أو العمالة المنزلية أو غيرها من الأسباب.

الجدير بالذكر أن الخطوط الجوية الكويتية أطلقت عدد من الوجهات الدائمة والصيفية اعتباراً من منتصف يونيو الماضي وحتى الآن وهي لندن وسراييفو وباريس وجنيف وميونيخ وفرانكفورت وطرابزون وبودروم وتبليسي وملقا والقاهرة.