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"طيران الإمارات" تستأنف رحلاتها إلى السعودية اعتباراً من الغد

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"طيران الإمارات" تستأنف رحلاتها إلى السعودية اعتباراً من الغد

تشغيل 24 رحلة أسبوعيا إلى المملكة بما في ذلك رحلة يومية إلى العاصمة الرياض

دبي - وام

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أعلنت طيران الإمارات استئناف خدماتها إلى المملكة العربية السعودية، اعتبارا من 11 سبتمبر الجاري، وإلى سان بطرسبرغ بحلول 8 أكتوبر المقبل.

ويشكل هذا الإعلان إضافة مهمة لعمليات طيران الإمارات التي تواصل توسيع واستعادة شبكة محطاتها العالمية إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، نتيجة لتخفيف بروتوكولات الدخول الدولية واستجابة للنمو المستمر في الطلب على السفر.

اعتبارا من 8 أكتوبر المقبل ستشغل طيران الإمارات بين دبي وسان بطرسبرغ أربع رحلات في الأسبوع بطائرات بوينغ 777-300 بتقسيم الدرجات الثلاث، وستتعزز الخدمة إلى رحلة يومية اعتبارا من 21 أكتوبر المقبل.

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أما اعتبارا من يوم غد السبت 11 سبتمبر الجاري، فستبدأ طيران الإمارات تشغيل 24 رحلة أسبوعيا إلى المملكة العربية السعودية بما في ذلك رحلة يومية إلى العاصمة الرياض ورحلات يومية بطائرات A380 إلى جدة ورحلة يومية إلى الدمام وثلاث رحلات أسبوعيا إلى المدينة المنورة.

وسترتفع خدمة الرياض إلى رحلتين يوميا اعتبارا من 16 سبتمبر الجاري، وهناك خطط أيضا لزيادة أعداد الرحلات عبر المدن الأخرى بحلول نهاية الشهر.

وإلى مدينة الرياض، تغادر رحلة طيران الإمارات "إي كيه 2817" دبي يوميا في الساعة 4:40 عصرا، وتهبط في مطار الملك خالد الدولي في الساعة 5:50 مساء، أما رحلة العودة "إي كيه 2818" فتغادر الرياض في الساعة 8:10 مساء وتصل إلى مطار دبي الدولي في الساعة 11:20 ليلا.

وتغادر رحلة طيران الإمارات إلى جدة "إي كيه 2803" دبي يوميا في الساعة 4 عصراً، وتهبط في مطار الملك عبد العزيز الدولي في الساعة 6 مساءً. أما رحلة العودة "إي كيه 2804" فتغادر جدة في الساعة 9:20 ليلا، وتصل إلى مطار دبي الدولي في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

تغادر رحلة طيران الإمارات "إي كيه 2821" دبي يوميا في الساعة 8:50 مساءً وتهبط في مطار الملك فهد الدولي في الدمام على الساعة 9:20 ليلا، أما رحلة العودة "إي كيه 2822" فتغادر الدمام في الساعة 10:45 ليلا وتصل إلى مطار دبي الدولي في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

وستغادر رحلة طيران الإمارات إلى المدينة المنورة "إي كيه 2809" دبي "3 مرات في الأسبوع" في الساعة 4:30 عصرا، وتهبط في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في الساعة 6 مساء. أما رحلة العودة "إي كيه 2810" فتغادر المدينة المنورة في الساعة 8 مساءً وتصل إلى مطار دبي الدولي في الساعة 11:40 ليلا.

وتنصح طيران الإمارات عملاءها بزيارة "مركز معلومات كوفيد-19" للاطلاع على تفاصيل متطلبات السفر إلى مختلف دول العالم بما في ذلك من وإلى المملكة العربية السعودية.

وتواصل طيران الإمارات إعادة بناء شبكتها العالمية تدريجياً واستأنفت خدمات الركاب إلى أكثر من 120 وجهة، ما يتيح لعملائها السفر إلى دبي وعبرها إلى الأميركيتين وأوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط ودول منطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية.

وتتيح دبي لزوارها من بداية أكتوبر 2021 حتى نهاية مارس 2022، الاستمتاع بزيارة معرض إكسبو 2020 دبي.

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