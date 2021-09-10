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"طيران الخليج" تطلق رحلات مباشرة إلى تل أبيب لأول مرة

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طيران الخليج
طيران

"طيران الخليج" تطلق رحلات مباشرة إلى تل أبيب لأول مرة

العربية.نت

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قالت طيران الخليج، الناقلة الوطنية البحرينية، في منشور على تويتر أمس الخميس، إنها ستطلق رحلات مباشرة للمرة الأولى إلى تل أبيب في إسرائيل، اعتباراً من 30 سبتمبر.

وذكرت طيران الخليج أنها ستبدأ بواقع رحلتين أسبوعيا إلى وجهتها الجديدة، مضيفة أن الخط الجديد إلى تل أبيب يأتي في إطار اتفاقيات سياسية وتجارية، وأخرى معنية بالطيران المدني وقعتها مملكة البحرين وإسرائيل.

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