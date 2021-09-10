"طيران الخليج" تطلق رحلات مباشرة إلى تل أبيب لأول مرة

قالت طيران الخليج، الناقلة الوطنية البحرينية، في منشور على تويتر أمس الخميس، إنها ستطلق رحلات مباشرة للمرة الأولى إلى تل أبيب في إسرائيل، اعتباراً من 30 سبتمبر.

We are excited to announce that we will be flying to Tel Aviv starting 30 September 2021 with two weekly flights

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نعلن عن رحلاتنا المباشرة إلى تل أبيب بدءا من 30 سبتمبر 2021 بواقع رحلتين اسبوعيتين#GulfAir #Bahrain #Israel #TelAviv#طيران_الخليج #البحرين #إسرائيل #تل_ابيب pic.twitter.com/7TFyRABt0n — Gulf Air (@GulfAir) September 9, 2021

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وذكرت طيران الخليج أنها ستبدأ بواقع رحلتين أسبوعيا إلى وجهتها الجديدة، مضيفة أن الخط الجديد إلى تل أبيب يأتي في إطار اتفاقيات سياسية وتجارية، وأخرى معنية بالطيران المدني وقعتها مملكة البحرين وإسرائيل.