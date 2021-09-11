الإمارات تسمح بعودة أصحاب الإقامات السارية من 15 دولة

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات السماح بعودة المقيمين من أصحاب الإقامات السارية من الدول التي تم منع القدوم منها مسبقاً الحاصلين على الجرعات الكاملة للقاح "كوفيد- 19" المعتمدة من منظمة الصحة العالمية اعتباراً من 12/09/2021.

يشمل ذلك بحسب وكالة أنباء الإمارات، القادمين من كل من الهند وباكستان وبنغلاديش ونيبال وسيريلانكا وفيتنام وناميبيا وزامبيا والكونغو الديمقراطية وأوغندا وسيراليون وليبيريا وجنوب أفريقيا ونيجيريا وأفغانستان.

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وسيتطلب من جميع القادمين تقديم طلب على الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وإكمال طلب إثبات التطعيم للحصول على الموافقات اللازمة مع ضرورة إبراز هذه الموافقة بالإضافة إلى شهادات التطعيم المصدقة عند المغادرة.

كما سيتطلب منهم تقديم نتيجة فحص مخبري /PCR/ سلبية خلال /48/ ساعة من موعد المغادرة على أن تكون الفحوصات من مختبرات معتمدة وتحمل QR Code وإجراء فحص مخبري سريع Rapid PCR قبل الصعود إلى الطائرة بالإضافة إلى إجراء فحص مخبري /PCR/ عند الوصول وفي اليوم الرابع والثامن مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية على أن يتم استثناء من هم دون 16 عاماً.

أما بالنسبة للأشخاص الحاصلين على الجرعات الكاملة للقاح "كوفيد- 19" المعتمدة من منظمة الصحة العالمية بالجرعات الكاملة والذين انتهت إقاماتهم أثناء تواجدهم خارج الإمارات في إحدى الدول المشمولة بالإغلاق ومنذ صدور قرار المنع لكل دولة فيمكنهم القدوم للدولة بمقتضى إذن دخول جديد على أن تتم تسوية أوضاعهم بعد دخولهم للإمارات.

تجدر الإشارة إلى أن جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية ستبقى سارية بما يخص الفئات المستثناة غير المطعمة القادمة من هذه الدول والتي تم الإعلان عنها مسبقاً.