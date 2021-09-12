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أبوظبي تضع شرطين لدخول السياح إلى الأماكن العامة

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أبوظبي تضع شرطين لدخول السياح إلى الأماكن العامة

في تعميم موجه إلى مديري المنشآت الفندقية والسياحية

دبي - العربية.نت

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كشفت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، عن السماح لجميع السياح الحاصلين على الجرعات الكاملة للقاحات "كوفيد 19" المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، والذين تبلغ أعمارهم 16 سنة وما فوق بالدخول إلى أبوظبي بناءً على التوجيهات الصادرة من الجهات المعنية في الإمارة.

وذكرت الدائرة، في تعميم موجه إلى مديري المنشآت الفندقية والسياحية والمتاحف والمواقع الثقافية والترفيهية: "يُسمح للسياح المطعمين الدخول إلى الأماكن العامة في أبوظبي وفقاً للآلية المعتمدة وهي باتباع إحدى الطريقتين".

وأضافت الدائرة أن الطريقة الأولى هي التسجيل في تطبيق الحصن الذي سيظهر حالة التطعيم بالإضافة إلى نتائج الفحوصات التي أجريت في الدولة، والطريقة الثانية هي إبراز شهادات التطعيم على التطبيقات الرسمية لدول الإقامة ونتائج الفحص على الهاتف، نقلاً عن صحيفة "البيان"، الإماراتية، اليوم الأحد.

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