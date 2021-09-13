79 دولة تستقبل المسافرين من الإمارات بدون حجر صحي

ارتفع عدد الدول التي تستقبل المسافرين من مواطني دولة الإمارات من دون حجر صحي عند الوصول، من 70 دولة في أغسطس الماضي، إلى 79 دولة حالياً، من إجمالي 198 دولة حول العالم حالياً، فيما تشترط 19 دولة متطلب الحَجْر عند الوصول، بحسب جدول إرشادات السفر لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية.

وشملت القائمة 11 دولة عربية، هي: الأردن، السعودية، المغرب، مصر، سلطنة عُمان، البحرين، لبنان، السودان، الصومال، الكويت، قطر، إضافة إلى العديد من الدول الأوروبية التي فتحت أبوابها للمواطنين من دون حجر، ومنها إيطاليا، فرنسا الاتحاد السويسري، اليونان، المملكة المتحدة، أيرلندا الشمالية، ألمانيا، النمسا، روسيا البيضاء، فنلندا، إسبانيا، بلجيكا، هولندا، المجر، إضافة إلى تركيا وتايلاند.

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وأعلنت المملكة المتحدة، مطلع الشهر الماضي، عن رفع الإمارات من قائمة السفر الحمراء، لتصبح في "القائمة الصفراء" اعتباراً من الثامن من أغسطس الماضي، وبموجبه سيُعفى المسافر من الحجر الفندقي لمدة 10 أيام، بحسب ما نقلته صحيفة "الإمارات اليوم".

حلّت الإمارات في المركز الأول عربياً والـ18 عالمياً على مؤشر "بلومبرغ" لأفضل الدول مرونة في التعامل مع جائحة "كوفيد-19"، محققة 68.7 نقطة على المؤشر العام في يوليو الماضي، لتتقدم على دول مثل كندا وإسبانيا واليونان وكوريا الجنوبية، والمملكة المتحدة واليابان وأستراليا.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أهمية اطلاع مواطني الدولة الراغبين في السفر، على الإرشادات والنصائح المخصصة للمسافرين، والتأكد من الحصول على المتطلبات والمعلومات الخاصة بالإجراءات الوقائية من فيروس كوفيد-19 في الدولة المنشودة قبل السفر إليها.