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طيران الإمارات تتطلع لتوظيف 3500 شخص مع تعافي عملياتها

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طيران الإمارات

طيران الإمارات تتطلع لتوظيف 3500 شخص مع تعافي عملياتها

ستصل الشركة إلى 70% من طاقتها قبل الجائحة بحلول نهاية العام

دبي - رويترز

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قالت شركة طيران الإمارات، اليوم الخميس، إنها تتطلع لتوظيف 3000 مضيف و500 شخص آخرين لوظائف في مطار دبي خلال الأشهر الستة المقبلة مع استمرارها في استعادة العمليات التي تأثرت بجائحة كورونا.

وقالت شركة الطيران المملوكة لحكومة دبي، والتي سرحت العام الماضي آلاف الموظفين، إنها تعمل حاليا في 120 مدينة تمثل 90% من شبكة وجهاتها قبل تفشي الفيروس.

وستصل الشركة إلى 70% من طاقتها قبل الجائحة بحلول نهاية العام.

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كانت بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، كشفت أن "طيران الإمارات" أكبر ناقلة عالمية من ناحية حركة الركاب الدوليين، بعدد 15.8 مليون مسافر في عام 2020.

وذكرت البيانات أن "طيران الإمارات" نقلت نحو 1.2 مليون عميل، عبر مركزها في شهري يوليو وأغسطس الفائتين، مقارنة بـ 402 ألف عميل في المدة ذاتها من العام الماضي، ما يؤكد الاستئناف الآمن والسلس للسفر الدولي من وإلى دبي.

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