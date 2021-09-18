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أبوظبي تلغي فحوصات كورونا للقادمين من الإمارات الأخرى

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إجراءات سابقة كانت مطبقة لدخول إمارة أبوظبي
أبوظبي

أبوظبي تلغي فحوصات كورونا للقادمين من الإمارات الأخرى

لجنة إدارة الطوارئ والأزمات تلغي متطلبات فحوصات كوفيد-19

أبوظبي - العربية.نت

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أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، تحديث إجراءات الدخول إلى إمارة أبوظبي من داخل دولة الإمارات، واعتمدت إلغاء متطلبات فحوصات كوفيد-19 للدخول، ابتداءً من 19 سبتمبر 2021.

يأتي ذلك بعد الإعلان عن تحقيق خفض نسب الإصابة بفيروس كوفيد-19 إلى 0.2% من إجمالي الفحوصات في الإمارة، وتطبيق نظام المرور الأخضر للدخول إلى بعض الأماكن العامة.

ستواصل اللجنة بحسب بيان صحافي صادر عنها مراقبة الوضع الوبائي، وتحث المواطنين والمقيمين والزوار على الالتزام بالإجراءات الاحترازية حرصاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع وحفاظاً على المكتسبات الصحية المحققة لتعزيز التعافي المستدام في دولة الإمارات.

كانت الإجراءات المتبعة مطلع العام الحالي، تتضمن السماح بدخول الإمارة من داخل دولة الإمارات خلال 48 ساعة من تلقي نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف PCR أو فحص الليزر DPI بدلاً من 72 ساعة، كما اعتمدت إجراء فحص PCR في اليوم الرابع من دخول الإمارة لمن تتجاوز مدة إقامته 4 أيام متتالية، وإجراء فحص PCR في اليوم الثامن لمن تتجاوز مدة إقامته 8 أيام متتالية، قبل إلغاء هذه المتطلبات اليوم.

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