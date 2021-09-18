الكويت.. طلب رفع الطاقة التشغيلية للمطار بعد قفزة بأسعار التذاكر

ذكرت مصادر مسؤولة في الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، أن الإدارة طلبت مجددا من مجلس الوزراء زيادة الطاقة التشغيلية للمطار، التي تبلغ حاليا 10 آلاف مسافر قادم إلى البلاد يوميا، حيث تهدف «الطيران المدني» من هذا القرار إلى زيادة أعداد القادمين إلى البلاد، وبالتالي سينعكس الأمر إيجابا على انخفاض أسعار التذاكر، بحسب صحيفة الأنباء.

كانت أسعار التذاكر القادمة إلى الكويت، خاصة من وجهتي مصر والهند، شهدت ارتفاعات قياسية غير مسبوقة مع بداية عودة التشغيل بين الكويت وهذه الوجهات، حيث وصلت أسعار التذكرة الواحدة القادمة إلى الكويت الى نحو 500 دينار كويتي (1600 دولار) للراكب الواحد، ولكنها عادت وانخفضت إلى 350 دينارا للتذكرة بالمتوسط.

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في سياق متصل، أكدت مصادر مسؤولة في مكاتب السياحة والسفر للصحيفة ذاتها أن شركات الطيران العاملة في مطار الكويت حاليا استنفدت كامل «الكوتا» المخصصة لها في مطار الكويت، حيث تترقب الشركات زيادة الطاقة التشغيلية للمطار لإطلاق عدد من الوجهات الجديدة، ومنها وجهات في مصر والهند، وبعض الدول الأوروبية مثل إيطاليا.