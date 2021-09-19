المحروقي للعربية: عُمان تستهدف رفع مساهمة السياحة لـ 5%

أكد وزير التراث والسياحة العماني، سالم المحروقي، في مقابلة خاصة مع "العربية" أن السياحةَ كانت تمثل 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي قبل جائحة كورونا والهدف في الوقت الحالي، رفع هذه النسبة إلى 5% في 2030 وإلى 10% في 2040.

وأضاف وزير التراث والسياحة، أن التحديات عديدة وتأثير الجائحة كان عميقا على السياحة، موضحاً أن نسبة التطعيم في السلطنة عالية و"نطمئن السياح بإجراءات السلامة المتبعة".

مادة اعلانية

وقال إن السلطنة "في بداية مرحلة التعافي لاستعادة السياحة من الأسواق التقليدية".

وأوضح أن الخطط المقبلة تستهدف زيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي، بنسب متصاعدة تعتمد على مخرجات خطة التنمية السياحية التي تتخذ عددا من المحاور منها تطوير المنتج السياحي، والاستفادة من المقومات التنافسية التي تضع عُمان في موقع مناسب في مقومات الترويج السياحي.

وأشار إلى عدة تحديات تمويلية، وترويجية، مع تأثيرات الجائحة على كل سلاسل قطاع السياحة، ونحن في مرحلة بداية التعافي، ومن المتوقع أن تكون المنافسة قوية وشرسة، ولكن نراهن على السائح الذي يعرف عُمان وسبق له زيارة السلطنة وسيكون لهم قدر أكبر من الأمان فيما يتعلق بإجراءات السلامة والوقاية من الجائحة.