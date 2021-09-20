.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أفغانستان تفتح مطار كابل للرحلات التجارية الدولية

  • الخط
قوات بريطانية في مطار كابل الشهر الماضي
أفغانستان وطالبان

أفغانستان تفتح مطار كابل للرحلات التجارية الدولية

بعد أسابيع من الفوضى

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت هيئة الطيران المدني الأفغانية، اليوم الاثنين، عن فتح مطار كابل للرحلات التجارية الدولية.

يذكر أنه بعد أسابيع من الفوضى التي شهدها المطار منذ 15 أغسطس الماضي، على ضوء تدفق آلاف الأجانب والأفغان ممن عملوا مع التحالف الدولي الذي قادته الولايات المتحدة في البلاد، عاد بعض الهدوء إلى ساحات المطار.

ويعتمد الاقتصاد الأفغاني بشكل كبير على الوصول إلى العملات الأجنبية والمساعدات الدولية، والتي تم حظر معظمها منذ سقوط العاصمة في أيدي حركة طالبان.

مطار دبي يستقبل 14.9 مليون مسافر في 8 أشهر سياحة وسفر دبي مطار دبي يستقبل 14.9 مليون مسافر في 8 أشهر

وتمول المنح والمساعدات الأجنبية أكثر من 75% من الإنفاق العام لأفغانستان، بحسب بيانات البنك الدولي.

وأثار هذا التطور مخاوف من حدوث أزمة اقتصادية وإنسانية حادة في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى، حيث يعيش 47%، من العائلات في أفغانستان في فقر.

كما تواجه حركة طالبان أخطر الأزمات في أفغانستان حيث تقترب من انهيار مالي واقتصادي وشيك في البلاد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لماذا تعاني النساء من آثار لقاح كورونا الجانبية أكثر من الرجال؟ لماذا تعاني النساء من آثار لقاح كورونا الجانبية أكثر من الرجال؟
اكتشاف عينات مريبة من كورونا قد تغير نظرية منشأ الفيروس اكتشاف عينات مريبة من كورونا قد تغير نظرية منشأ الفيروس
الأكثر قراءة
من سيربح المليون.. ناصر القصبي وسمية الخشاب يفوزان بالجائزة الكبرى من سيربح المليون.. ناصر القصبي وسمية الخشاب يفوزان بالجائزة الكبرى
جريمة بشعة تهز مصر.. جزار يذبح زوجته بالشارع من الرقبة لنهاية البطن جريمة بشعة تهز مصر.. جزار يذبح زوجته بالشارع من الرقبة لنهاية البطن
اشتعال التحدي بين محمد هنيدي وفان دام.. والمعركة اشتعال التحدي بين محمد هنيدي وفان دام.. والمعركة "عند سفح الهرم"
الظاهرة لم تتوقف.. القبض على والدي أصغر عروسين في مصر الظاهرة لم تتوقف.. القبض على والدي أصغر عروسين في مصر
الحكومة المصرية توضح حقيقة فرض رسوم على متلقي المكالمة التليفونية الحكومة المصرية توضح حقيقة فرض رسوم على متلقي المكالمة التليفونية
من عجائب قيادة السيارة في الرياض من عجائب قيادة السيارة في الرياض
قبل أن تذهب
العدالة والتنمية في المغرب يواجه أزمة ثقة داخلية
العدالة والتنمية في المغرب يواجه أزمة ثقة داخلية
اكتشف المزيد