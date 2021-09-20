أفغانستان تفتح مطار كابل للرحلات التجارية الدولية

أعلنت هيئة الطيران المدني الأفغانية، اليوم الاثنين، عن فتح مطار كابل للرحلات التجارية الدولية.

يذكر أنه بعد أسابيع من الفوضى التي شهدها المطار منذ 15 أغسطس الماضي، على ضوء تدفق آلاف الأجانب والأفغان ممن عملوا مع التحالف الدولي الذي قادته الولايات المتحدة في البلاد، عاد بعض الهدوء إلى ساحات المطار.

مادة اعلانية

ويعتمد الاقتصاد الأفغاني بشكل كبير على الوصول إلى العملات الأجنبية والمساعدات الدولية، والتي تم حظر معظمها منذ سقوط العاصمة في أيدي حركة طالبان.

وتمول المنح والمساعدات الأجنبية أكثر من 75% من الإنفاق العام لأفغانستان، بحسب بيانات البنك الدولي.

وأثار هذا التطور مخاوف من حدوث أزمة اقتصادية وإنسانية حادة في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى، حيث يعيش 47%، من العائلات في أفغانستان في فقر.

كما تواجه حركة طالبان أخطر الأزمات في أفغانستان حيث تقترب من انهيار مالي واقتصادي وشيك في البلاد.