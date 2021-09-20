أميركا تفتح حدودها أمام مسافري العالم المطعمين بهذا الموعد

أعلنت الولايات المتحدة السماح للأشخاص المطعمين من مختلف دول العالم بالسفر إليها بداية من نوفمبر 2021.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية اليوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة ستفرض إجراء فحوص ووضع كمامة وتتبع جميع المسافرين القادمين من الخارج.

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تسبّب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 4,689,140 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية كانون الأول/ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الاثنين عند الساعة 10,00 ت غ.

وتأكدت إصابة 228,494,810 أشخاص على الأقل بالفيروس منذ ظهوره. وتعافت الغالبية العظمى من المصابين رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.

تستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية التي تشير إلى أعداد وفيات أكبر بكثير.

وتعتبر منظمة الصحة العالمية، آخذةً بالاعتبار معدّل الوفيات الزائدة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بكوفيد-19، أن حصيلة الوباء قد تكون أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من الحصيلة المعلنة رسمياً.

وتبقى نسبة كبيرة من الحالات الأقل خطورةً أو التي لا تظهر عليها أعراض، غير مكتشفة رغم تكثيف الفحوص في عدد كبير من الدول.