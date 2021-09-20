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مطار دبي يستقبل 14.9 مليون مسافر في 8 أشهر

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دبي

مطار دبي يستقبل 14.9 مليون مسافر في 8 أشهر

أعداد المسافرين ارتفعت 20% في أغسطس قياسا على يوليو السابق

دبي - العربية.نت

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أظهرت بيانات هيئة دبي للطيران المدني، أن إجمالي أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي، بلغ نحو 14 مليوناً و864 ألفاً و461 مسافراً في الأشهر الثمانية الأولى من 2021.

وصل إجمالي أعداد المسافرين عبر مطار دبي، خلال أغسطس الماضي، إلى مليونين و303 آلاف و344 مسافراً، مقابل مليون و915 ألفاً و887 مسافراً في يوليو السابق عليه، بزيادة 20.2%.

وتعد أعداد المسافرين خلال أغسطس 2021، في أعلى مستوياتها منذ بدء انتشار الجائحة، وتزيد بنحو 148%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، التي سجلت 929 ألفاً و802 مسافر، وفق ما نقلته صحيفة البيان الإماراتية.

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حالياً، الإمارات العربية المتحدة مفتوحة أمام جميع الزوار طالما أنهم يقدمون نتيجة سلبية لاختبار الفيروس، مع السماح لبعضهم بإجراء اختبار في مطار دبي بعد قدومهم. ومن المتوقع أن يعزل البعض أنفسهم حتى يحصلوا على نتائج الاختبار.

وقد أطلقت البلاد أحد أسرع برامج التطعيم في العالم، ووفقًا لـ"بلومبرغ"، انخفض عدد الحالات اليومية في الإمارات إلى أقل من 1000 حالة يوميًا منذ أواخر أغسطس.

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