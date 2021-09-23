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الخطوط السعودية تضيف 237 رحلة بمناسبة العيد الوطني

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الخطوط الجوية السعودية
الخطوط الجوية السعودية
السعودية

الخطوط السعودية تضيف 237 رحلة بمناسبة العيد الوطني

بالفترة من 20 إلى 26 سبتمبر الحالي

دبي - العربية.نت

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أضافت الخطوط الجوية السعودية بمناسبة اليوم الوطني 237 رحلة للقطاعين الداخلي والدولي، ليرتفع إجمالي رحلاتها إلى 3037 رحلة خلال الفترة من 20 إلى 26 سبتمبر الجاري.

وأفادت الشركة، أن هذه الرحلات تضاف إلى الرحلات المجدولة التي تبلغ حوالي 2.8 ألف رحلة، إلى جانب استعراض جوي يجوب ثلاث مدن في المملكة.

وتتيح الرحلات المجدولة والإضافية سعة مقعدية يومية تزيد عن 87.6 ألف مقعد، في وقت يبلغ إجمالي السعة المقعدية خلال كامل الأسبوع أكثر من 613 ألف مقعد، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتأتي هذه الزيادة في إطار استراتيجيتها الرامية لخدمة حركة السفر إلى المدن التي تشهد إقبالاً متزايداً من المسافرين.

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