الخطوط الكويتية تتجه لإيقاف 4 وجهات سفر صيفية مطلع أكتوبر

تتجه الخطوط الجوية الكويتية، إلى إيقاف بعض وجهات السفر الصيفية، منها ملقا وسراييفو وبودروم وطرابزون ابتداء من أكتوبر المقبل.

ويرجع الإيقاف إلى حاجة السوق والعرض والطلب وهو أمر اعتيادي تجري دراسته بعد موسم الصيف بناءً على الجدوى الاقتصادية لتشغيل بعض الخطوط.

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وتشغل الخطوط الكويتية رحلات مستمرة طوال العام، وتشهد زيادة تدريجية خصوصاً مع زيادة السعات المقعدية تدريجيا، الممنوحة من قبل سلطات الطيران المدني في البلاد، وفقا لما نقلته صحيفة "القبس" الكويتية.

وأكدت الصحيفة نقلا عن مصادر، أن الخطوط الكويتية تغطي عبر شبكتها التشغيلية كافة الوجهات الإقليمية والعالمية المختلفة رابطة الشرق بالغرب، ومنها نيويورك وأوروبا ودول الخليج والشرق الأوسط وإقليم شبه القارة الهندية والشرق الأقصى والصين.

وكشفت أن هناك خطة يجري العمل عليها لفتح خطوط جديدة خلال الفترة المقبلة، ومنها سوهاج والإسكندرية والخرطوم وكازابلانكا وأمستردام، مؤكدة أن هذه الخطوط لا تزال قيد الدراسة ومرتبطة بموافقات السلطات الرسمية، وكذلك لخطة السعات التشغيلية المسموح بها وفقاً للاشتراطات الصحية.