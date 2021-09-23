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السعودية تمدد صلاحية تأشيرات الزيارة بغرض السياحة

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السعودية تمدد صلاحية تأشيرات الزيارة بغرض السياحة

في إطار جهود حكومة المملكة للتخفيف من آثار الإجراءات الاحترازية

دبي - العربية.نت

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قررت وزارة الخارجية السعودية تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة بغرض السياحة، وذلك في إطار جهود حكومة المملكة للتخفيف من آثار الإجراءات الاحترازية المتخذة للتعامل مع جائحة فيروس كورونا.

وبحسب وزارة الخارجية السعودية، فإن التمديد شمل التأشيرات التي لم يتم الاستفادة منها بسبب تعليق قدوم السياح إلى المملكة، وكذلك التمديد بشكل آلي للتأشيرات السياحية الصادرة من جميع الدول قبل تاريخ 24 مارس 2021.

وذكرت أنه تم إشعار المستفيدين من التمديد عبر البريد الإلكتروني الخاص بهم.

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وكانت وزارة السياحة السعودية، قد أعلنت عن فتح المملكة أبوابها للسياح، ورفع تعليق دخول حاملي التأشيرات السياحية ابتداء من مطلع أغسطس 2021.

ويمكن للسياح المحصنين بالكامل دخول السعودية دون حاجة إلى فترة حجر مؤسسي، على أن يتم تقديم شهادة تطعيم رسمية عند الوصول، وإحضار ما يثبت إجراء اختبار PCR وظهور نتيجته السلبية خلال 72 ساعة من وقت المغادرة.

تسعى المملكة أن ترتفع حصة قطاع السياحة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 10% بحلول عام 2030.

يذكر أن المملكة قد أطلقت التأشيرة السياحية في شهر سبتمبر من العام 2019، في قرار تاريخي فتحت فيه السعودية أبوابها للسياح من مختلف دول العالم، وحققت حينها أرقاماً ملفتة حيث تم إصدار 400 ألف تأشيرة خلال 6 أشهر، قبل إقرار تعليق السفر وإغلاق المنافذ والحدود إثر جائحة كورونا".

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