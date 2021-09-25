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قمة دبي الجبلية وشلالات حتا.. مشاريع سياحية جديدة في الإمارات

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مشاريع في منطقة حتا بدبي
مشاريع في منطقة حتا بدبي
دبي

قمة دبي الجبلية وشلالات حتا.. مشاريع سياحية جديدة في الإمارات

بيوت العطلات ستوفر دخلاً سنوياً يزيد على 100 مليون درهم لمواطني المنطقة

دبي - العربية.نت

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تفقد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، موقع مشروعي"قمة دبي الجبلية" و"شلالات حتا المستدامة" في حتا، وهي من بين المشروعات الكبرى التي تنفذها الهيئة في حتا.

اعتمدت دبي 6 مشاريع جديدة في منطقة حتا، لتعلن انطلاق مرحلة تنموية جديدة مزدهرة فيها، في مختلف القطاعات، مبنية على أسس النجاح الكبير لخطة حتا التنموية، والتي كانت قد أطلقت في 2016، وجعلت من المنطقة مقصداً سياحياً رائداً.

ستساهم هذه المشاريع في تطوير منطقة حتا، بشكل كبير وحيوي وعلى كل المستويات، بما في ذلك تحويلها إلى موقع جاذب محلياً وعالمياً، على المستوى السياحي، عبر هذه المشاريع الريادية والمبتكرة، وهي مشاريع ستعزز التنمية المستدامة.

من المتوقع أن توفر المشاريع التي تنفذها الهيئة في حتا نحو 200 وظيفة في المجالات الفنية والإدارية والتشغيلية، وأكثر من 300 وظيفة في مركز الزوار والأنشطة الخارجية والمرافق السياحية". وستوفر بيوت العطلات الجديدة دخلاً سنوياً يزيد على 100 مليون درهم لمواطني هذه المنطقة.

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