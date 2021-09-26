"الطيران العماني" تطلب الانضمام لتحالف "وان وورلد" لشركات الطيران

قالت شركة الطيران العماني، الناقل الوطني بسلطنة عمان، اليوم الأحد، إنها ترغب في الانضمام لتحالف وان وورلد لشركات الطيران وإنها طلبت من زميلتها الخليجية، شركة الخطوط الجوية القطرية، عضو التحالف المساعدة في تحقيق ذلك.

وقال ممثل للطيران العماني، إن الشركة حريصة على الانضمام للتحالف الذي يضم 14 شركة طيران بينها كانتاس (الخطوط الجوية الأسترالية) وأميركان إيرلاينز والخطوط الجوية البريطانية وشركة كاثي باسيفيك للطيران.

مادة اعلانية

وأضافت الشركة أن الطيران العماني تواصلت مع الخطوط الجوية القطرية للحصول على إرشادات تتعلق بإعداد عرض قوي لأنشطة الشركة واستراتيجيتها لتقديم طلب ناجح.

وتحوز الخطوط الجوية القطرية، التي يتولى رئيسها التنفيذي أكبر الباكر حاليا رئاسة التحالف، حصصا مباشرة وغير مباشرة في ثلاث شركات أعضاء بتحالف وان وورلد.

وتحالف ون وورلد يعد ثالث أكبر تحالف طيران في العالم بعد تحالف ستار وتحالف سكاي تيم، ويرجع تاريخ تأسيس التحالف إلى عام 1999 ويضم التحالف 14 شركة طيران. ويخدم التحالف أكثر من 1000 وجهة في 158 دولة حول العالم.

ويضم التحالف أيضا شركات (فين إير- الخطوط الأيبيرية- الخطوط اليابانية- خطوط لان الجوية- الخطوط الملكية الأردنية- خطوط إس سفن- الخطوط السريلانكية- الخطوط الماليزية- الخطوط الملكية المغربية).