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روسيا: 50 مليون دولار قيمة الرحلة السياحية إلى الفضاء

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الرحلة التجريبية لشركة رحلات الفضاء التجارية مع المؤسس السير ريتشارد برانسون
الرحلة التجريبية لشركة رحلات الفضاء التجارية مع المؤسس السير ريتشارد برانسون
الفضاء

روسيا: 50 مليون دولار قيمة الرحلة السياحية إلى الفضاء

رحلات إليون ماسك لم تؤثر على تكلفة الرحلة على متن سويوز

دبي - العربية.نت

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قال سيرغي كوستينكو رئيس المكتب الروسي لشركة Space Adventures للسياحة الفضائية، إن تكلفة رحلة سياحية على متن مركبة الفضاء سويوز، تبلغ حوالي 50 مليون دولار.

وأضاف كوستينكو، للصحافيين بعد محاضرة بعنوان "دروس في الفضاء مع فيدور يورشيخين" في موسكو: "السعر هو نفسه كما في أي مكان آخر، حوالي 50 مليون دولار مع زيادة أو نقصان".

وأشار كوستينكو إلى أن بدء الرحلات الفضائية السياحية على متن مركبات Crew Dragon التابعة للملياردير إيلون ماسك، لم يؤثر على تكلفة الرحلة على متن سويوز، نقلا عن صحيفة البيان الإماراتية.

ونوه بأنه تم حتى الآن، إرسال ثمانية أشخاص في رحلات سياحية فضائية على متن مركبات سويوز، حلق أحدهم مرتين. ويخطط لإرسال الرحلة القادمة لاثنين من السائحين في ديسمبر.

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