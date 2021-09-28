صحيفة: المطعمون باللقاح الروسي لن يسمح لهم بدخول أميركا

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن القواعد الجديدة التي تسمح للمسافرين الدوليين الذين تم تطعيمهم بالكامل بدخول الولايات المتحدة اعتبارًا من نوفمبر، ستستبعد أولئك الذين تم تطعيمهم بلقاح Sputnik V الروسي.

ويعني استبعاد المطعمين بلقاح Sputnik V، أن ملايين الأفراد حول العالم الذين تم تطعيمهم بالكامل لن يكونوا مؤهلين للسفر إلى الولايات المتحدة.

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سيكون للأمر أيضًا تأثير دولي أوسع، حيث تخطط روسيا لتوزيع لقاحها على حوالي 70 دولة.

ووفقًا للقواعد الجديدة، يجب تلقيح غير المواطنين الذين يدخلون البلاد باللقاحات المعتمدة للاستخدام في حالات الطوارئ من قبل إدارة الغذاء والدواء أو منظمة الصحة العالمية.

وتشمل القائمة لقاحات فايزر\بايونتيك وموديرنا وجونسون أند جونسون المستخدمة على نطاق واسع في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى لقاح AstraZeneca، وأيضًا لقاحي Sinopharm وSinovac اللذين طورتهما الصين.

وكانت منظمة الصحة العالمية أوقفت عملية مراجعة لقاح Sputnik V بسبب مخاوف بشأن عملية التصنيع، بحسب "واشنطن بوست".

وأثناء مخاطبته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم السبت الماضي، دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى الاعتراف المتبادل باللقاحات من قبل هيئات الرقابة الوطنية.

وتشير الصحيفة إلى أن 300 ألف روسي زاروا الولايات المتحدة عام 2019، نقلاً عن بيانات من جمعية السفر الأميركية.