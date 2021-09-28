.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

فرنسا تشدد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس

  • الخط
مكتب للهجرة في فرنسا
مكتب للهجرة في فرنسا
سياحة

فرنسا تشدد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس

خفض عدد التأشيرات الصادرة للجزائر والمغرب إلى النصف، وبنسبة 30% لتونس

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قررت باريس تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس، ردا على "رفض" الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها، وفق ما أعلنه الناطق باسم الحكومة غابرييل أتال، اليوم الثلاثاء.

وقال أتال في تصريحات عبر إذاعة "أوروبا 1"، إنه "قرار جذري وغير مسبوق، لكنه كان ضروريا لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نريدهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا".

وتابع: "كان هناك حوار، ثم تهديد يتم تنفيذه لأنه في مرحلة ما، عندما لا تتحرك الأشياء، فإننا نفرض القواعد".

وأوضح قائلاً: "نأمل أن يدفع هذا الدول المعنية إلى تغيير سياستها".

وبحسب أوروبا 1، تم اتخاذ القرار قبل شهر وقرر رئيس الدولة إيمانويل ماكرون خفض عدد التأشيرات الصادرة للجزائر والمغرب إلى النصف، وبنسبة 30% لتونس، مع اعتبار 2020 سنة أساس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
حان الوقت للاستعداد للجائحة القادمة.. تصريح صادم من الصحة العالمية حان الوقت للاستعداد للجائحة القادمة.. تصريح صادم من الصحة العالمية
بزمن كورونا.. نصائح من خبراء لتقوية المناعة بزمن كورونا.. نصائح من خبراء لتقوية المناعة
الأكثر قراءة
كارثة قبل عرس في مصر.. لن تستطيع إكمال الفيديو كارثة قبل عرس في مصر.. لن تستطيع إكمال الفيديو
السعودية.. إلغاء شرط مهم للدخول إلى الجامعات السعودية.. إلغاء شرط مهم للدخول إلى الجامعات
الاحتفال باليوم الوطني الاحتفال باليوم الوطني
شاهد.. بيضة تستهدف وجه الرئيس الفرنسي في ليون شاهد.. بيضة تستهدف وجه الرئيس الفرنسي في ليون
تحذير هام.. هذه المادة في الشامبو تؤدي لتساقط الشعر تحذير هام.. هذه المادة في الشامبو تؤدي لتساقط الشعر
شاهد.. دنيا سمير غانم تنهار باكية خلال تسلم تكريم والديها شاهد.. دنيا سمير غانم تنهار باكية خلال تسلم تكريم والديها
قبل أن تذهب
طوابير الانتظار أمام محطات الوقود تصدم البريطانيين.. لماذا؟
طوابير الانتظار أمام محطات الوقود تصدم البريطانيين.. لماذا؟
اكتشف المزيد