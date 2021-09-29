الخطوط الليبية تستأنف رحلاتها مع القاهرة.. وهذا جدول الرحلات

أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية استئناف رحلاتها إلى ‎القاهرة ابتداءً من 30 سبتمبر الجاري بواقع أربع رحلات أسبوعيا من مطار معيتيقة الدولي، ورحلتين أسبوعيا من مطار بنينا الدولي.

ستكون الرحلات على النحو التالي:

مادة اعلانية

من مطار معيتيقة (طرابلس)- (القاهرة الدولي)

- (السبت) الإقلاع الساعة: 20 مساءً.

- (الثلاثاء) الإقلاع الساعة: 20 مساءً.

- (الأربعاء) الإقلاع الساعة: 8 صباحًا.

- (الخميس) الإقلاع الساعة: 11 صباحًا.

من مطار بنينا (بنغازي)- (القاهرة الدولي)

- (الأحد) الإقلاع الساعة: 9:45 صباحًا

- (الجمعة) الإقلاع الساعة: 9:45 صباحًا

وفي 19 سبتمبر الجاري، أعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، محمد حمودة، الاتفاق على إعادة تسيير الرحلات المباشرة مع مطار القاهرة الدولي.

وقال حمودة، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن مصلحة الطيران المدني في كل من البلدين، اتفقتا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل الرحلات الجوية بين مطارات (معيتيقة - مصراتة - بنينا)، ومطار القاهرة الدولي بدءًا من 30 سبتمبر الحالي.

ولفت إلى أن القرار جاء عقب الزيارة التي أجراها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، خلال الأيام الماضية لمصر، التي تم خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقات مع الجانب المصري، بينها توقيع مذكرة التعاون بين وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية ونظيرتها بمصر.