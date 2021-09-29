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زيادة مقاعد رحلات شركات الطيران بالإمارات لـ815 ألف مقعد في أسبوع

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طيران الإمارات
طيران

زيادة مقاعد رحلات شركات الطيران بالإمارات لـ815 ألف مقعد في أسبوع

خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 4 أكتوبر المقبل

دبي - العربية.نت

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أفادت مؤسسة "أوه إيه جي"، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، بأن حجم السعة المقعدية التي توفرها شركات الطيران المختلفة العاملة في مطارات الإمارات، ارتفع إلى 815084 مقعدا خلال الأسبوع، الذي بدأ في 27 سبتمبر 2021 ويستمر حتى 4 أكتوبر المقبل.

وكشفت البيانات أن السعة المقعدية زادت على أساس أسبوعي 5.2% تعادل 40527 مقعدا، مقارنة بنحو 774557 مقعدا في الأسبوع الماضي. وبحسب البيانات قفزت السعة المقعدية خلال الأسبوع الجاري 76.5% على أساس سنوي مقابل 461649 مقعدا خلال الفترة المقابلة من 2020.

وأشارت البيانات، التي تقيس أداء أكبر 20 دولة، من حيث أسواق الطيران الداخلي والدولي، إلى أن السوق الإماراتية تستحوذ على 25.9% من السعة، التي تشغلها شركات الطيران في المنطقة والبالغة 3.150 مليون مقعد.

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وارتفع حجم السعة المقعدية، التي توفرها شركات الطيران المختلفة على رحلاتها الجوية المجدولة عبر مطارات الإمارات، خلال سبتمبر إلى 3.249 مليون مقعد، فيما تستعد الإمارات للتحول إلى الوجهة الأولى للمسافرين عالمياً خلال الأشهر الستة المقبلة تزامناً مع استضافة "إكسبو" اعتبارا من مطلع أكتوبر 2021.

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