.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

سلحفاة تسابق الطائرات.. وتؤخر 5 رحلات بمطار ناريتا الياباني

  • الخط
iStocks سلحفاة n
سلحفاة (الصورة تعبيرية)
طيران

سلحفاة تسابق الطائرات.. وتؤخر 5 رحلات بمطار ناريتا الياباني

هل تجلب السلحفاة شديدة البطء الحظ السريع لقطاع الطيران المثقل بالجائحة؟

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

اضطر مطار ناريتا الدولي بطوكيو لتأجيل عدة رحلات الأسبوع الماضي، عندما شوهدت سلحفاة تسير ببطء على مدرج المطار بينما كانت إحدى الرحلات على وشك الإقلاع.

المشهد دفع الطيار إلى استدعاء مراقبة الحركة الجوية، وفقاً لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، لتجري بعد ذلك إزالة السلحفاة التي يبلغ وزنها حوالي 2.1 كيلوغرام وطولها 30 سنتيمترا بواسطة العصا وبمساعدة شبكة.

بدورها أطلقت جهات المراقبة عملية بحث في منطقة المدرج بالكامل التي تبلغ مساحتها 4000 متر، وفقاً لصحيفة "ماينيتشي" اليابانية، لتتسببت جهود البحث في توقف الإقلاع لمدة 12 دقيقة وتأخير 5 رحلات.

غولدمان ساكس يتوقع "صفراً" لنمو الاقتصاد الصيني لهذه الأسباب قصص اقتصادية اقتصاد الصين غولدمان ساكس يتوقع "صفراً" لنمو الاقتصاد الصيني لهذه الأسباب

يعتقد أن السلحفاة جاءت من بركة في المطار على بعد حوالي 100 متر، فيما قالت شركة مطار ناريتا الدولي إنها تعتزم التأكد من نوع السلاحف، والتحقيق في الاستجابة التي يجب اتخاذها.

في حين أن الحيوانات التي تعيش في الشوارع غالباً ما يتم رصدها في مدارج المطارات المختلفة، إلا أنه من النادر العثور على سلاحف تسبب اضطرابات مماثلة في المطارات.

أما شركة الطيران فقد وصفت اكتشاف السلحفاة بأنه "حظ جيد ففي هاواي، يُنظر إلى السلاحف البحرية على أنها تجلب الحظ السعيد، ونأمل أن تشير هذه السلحفاة التي وصلت إلينا إلى مستقبل مشرق".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بالفيديو والصور كنز ثمين في العلا.. هيئة المحافظة تكشف بالفيديو والصور كنز ثمين في العلا.. هيئة المحافظة تكشف
احذروا هذه المكسرات.. بعضها قد يسبب الموت احذروا هذه المكسرات.. بعضها قد يسبب الموت
الأكثر قراءة
رغم شهرته الواسعة.. 6 فوائد ذهبية غير معروفة للثوم رغم شهرته الواسعة.. 6 فوائد ذهبية غير معروفة للثوم
قصة مؤثرة.. ثعبان يقتل طفلة داخل المنزل في أبها قصة مؤثرة.. ثعبان يقتل طفلة داخل المنزل في أبها
حلا شيحة ترد بصورة على تصريحات والدها الجدلية.. وتنفي خلع الحجاب حلا شيحة ترد بصورة على تصريحات والدها الجدلية.. وتنفي خلع الحجاب
شاهد.. يوتيوبر مصر الحسناء تواجه شاهد.. يوتيوبر مصر الحسناء تواجه "المتحرش المنحوس" بفيديو كامل لفعلته
شاهد الإنجليز يتقاتلون كاللبنانيين للحصول على الوقود شاهد الإنجليز يتقاتلون كاللبنانيين للحصول على الوقود
أغنى عائلة في العالم تكشف عن حصص بـ5 مليارات دولار في هذه الأسهم! أغنى عائلة في العالم تكشف عن حصص بـ5 مليارات دولار في هذه الأسهم!
قبل أن تذهب
تعليق مثير لقائد عسكري أميركي حول الانسحاب من أفغانستان.. ماذا قال؟
تعليق مثير لقائد عسكري أميركي حول الانسحاب من أفغانستان.. ماذا قال؟
اكتشف المزيد